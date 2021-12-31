31 декабря в Самарканде был торжественно открыт автомобильно-трамвайный тоннель, построенный на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Самаркандской области.

Фото: t.me/samvest.

Строительство тоннеля велось с конца 2019 года. Его было решено построить в рамках масштабных работ по реконструкции улиц города к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, запланированному на 2022 год. В связи со строительством на перекрестке было приостановлено движение транспорта, в том числе трамвая маршрута №2 «Вокзал — Сиабский рынок».

Фото: t.me/samvest.

По данным издания хокимията «Самаркандский вестник», стоимость строительства составила 143 млрд сумов. Средства были выделены из государственного бюджета. Изначально стоимость проекта оценивалась в 67,73 млрд сумов.

Фото: t.me/samvest.

На церемонии открытия выступил хоким области Эркинжон Турдимов, который поздравил самаркандцев с запуском тоннеля и с Новым годом.

Фото: t.me/samvest.

Затем по тоннелю прошли представители общественности, проехали автомобили с флагами Узбекистана и трамваи, украшенные к празднику.

Фото: t.me/samvest.

Тоннель имеет по три полосы движения в каждую сторону, одна из которых предназначена для трамвая.

Фото: t.me/samvest.