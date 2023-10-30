Перебои в работе Национального межбанковского процессингового центра (Humo) связаны с установкой нового программного обеспечения. Об этом на пресс-конференции 26 октября заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

По его словам, Humo полностью обновил программное обеспечение, из-за чего наблюдалась нагрузка на платёжную систему в первые дни работы, что повлияло на работу её отдельных продуктов.

«Это связано только с обновлением программного обеспечения, больше ничего такого нет», — сказал глава ЦБ.

В начале октября в системе Humo возникли сложности с проведением платежей а также p2p-переводов в мобильных (платёжных) приложениях. В середине этого месяца Национальный межбанковский платёжный центр сообщил о проблемах при проведении оплат на терминалах.