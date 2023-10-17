Компания Humo подтвердила сложности при проведении оплат по терминалам платёжной системы.

«По возникшей ситуации ведутся работы, и в ближайшее время неисправности будут устранены», — говорится в сообщении.

Мобильные приложения и банкоматы Humo работают в штатном режиме, отметили в компании.

Сообщения о невозможности оплаты товаров и услуг через терминалы появились вечером в понедельник.

В начале октября у пользователей карт Humo наблюдались проблемы с проведением платежей и переводов денег через приложения.