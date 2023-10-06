Последние несколько дней у части пользователей карт Humo возникли сложности с проведением платежей а также p2p-переводов в мобильных (платёжных) приложениях.

Компания в своём заявлении сообщила, что «установила причины сложившейся ситуации и приняла все меры, чтобы не допустить ее повторения в будущем».

В компании отметили, что в некоторых точках продаж и обслуживания владельцы терминалов отказываются принимать карты Humo к оплате, мотивируя это тем, что платёжная система уже несколько дней не работает.

«Сложности, связанные с транзакциями по картам Humo, наблюдались только в банковских и платёжных приложениях… Ситуация не затронула операции в терминалах и банкоматах Humo», — заявили в компании.

В случаях отказа в приёме карт к оплате пользователей просят звонить на горячую линию государственной налоговой службы по телефону 71−202−32−82 или 1198, а также на телефон Humo 71−200−08−88.

В Центральном банке Узбекистана сообщили, что Humo уведомила регулятора о ситуации и разъяснила, что принимает меры для установления ее причины.

«Центральный банк дал рекомендации принять необходимые меры для стабилизации ситуации, в особенности уделить особое внимание работе терминалов и банкоматов Humo для обеспечения бесперебойного доступа картодержателей к своим средствам на картах», — отмечается в сообщении.