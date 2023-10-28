Следственный комитет (СК) по Москве возбудил 22 уголовных дела об уклонении от прохождения военной службы в отношении уроженцев из Центральной Азии, получивших российское гражданство. Более 80 человек направлены на военную службу в составе ВС РФ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что вместе с военкоматами Москвы изучают личные дела призывников «с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы». В рамках этой работы, как утверждает ведомство, «проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации».

СК предупредил, что по законодательству гражданство РФ прекращается, если человек «уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются участвовать в войне в Украине. С августа в России активно проходят рейды на «новых» граждан — их забирают в военкоматы и выдают повестки.