Банк России на заседании 27 октября повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13% до 15%. Такое решение регулятор объяснил усилением проинфляционного давления.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

Среди причин для повышения ключевой ставки Центробанк РФ также назвал «увеличение внутреннего спроса, которое все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг» и «высокие темпы роста кредитования».

Это четвёртое подряд повышение ключевой ставки с июля 2023 года. В июле ЦБ России поднял ключевую ставку до 8,5%. В августе на фоне падения рубля и растущего инфляционного давления показатель повысили до 12%, в сентябре — до 13%.

Финансовые аналитики и экономисты, которых цитирует The Bell, ожидают, что повышение ключевой ставки должно стабилизировать курс рубля по отношению к доллару в ближайшие месяцы. Издание добавляет, что рубль отреагировал умеренным ростом на решение ЦБ: доллар торговался на уровне 92,7, евро — около 97,8 рубля на тот момент.

Накануне Центробанк Узбекистана оставил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых. Регулятор отметил, что ситуация с текущей инфляцией и обменными курсами в основных торговых партнёрах «усиливает давление на укрепление реального эффективного обменного курса сума».