Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 26 октября приняло решение оставить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, инфляционные процессы и ожидания в экономике после снижения в первом полугодии несколько ускорились на фоне изменения предложения товаров и инфляционных факторов со стороны спроса.

Текущий уровень основной ставки, как ожидается, послужит обеспечению необходимых денежно-кредитных условий для формирования инфляции в пределах прогнозных показателей до конца года.

Общая инфляция с начала года формировалась в нисходящей динамике, но в последнем квартале ускорилась до 9,2%. Среди структурных факторов выделяются ускорение роста цен на продовольственные товары до 11% и увеличение вклада изменения регулируемых цен в общий уровень инфляции.

Базовая инфляция снизилась с начала года и составила в сентябре 10,3%. Несмотря на тенденцию к снижению, сохраняется значительный разрыв с общей инфляцией. «Это указывает на высокий рост цен стабильных составляющих инфляции, требующий обеспечения относительно жёстких денежно-кредитных условий в экономике», — отметили в ЦБ.

Регулятор ожидает, что инфляционные ожидания населения и предпринимателей на ближайшие 12 месяцев снизятся до 13,5 и 14,25% соответственно, после повышения в августе. «Ожидания в экономике остаются весьма чувствительными к краткосрочным шокам», — добавили в ЦБ.

Сохраняется неопределённость в отношении продолжительности глобальных инфляционных процессов. «Ситуация с текущей динамикой инфляции и обменных курсов в основных торговых партнёрах усиливает давление на укрепление реального эффективного обменного курса сума», — подчеркнули в Центробанке.

По итогам девяти месяцев в реальном секторе экономики наблюдаются положительные тенденции, ВВП увеличился на 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, отметили аналитики регулятора.

«Высокие темпы экономического роста были обеспечены за счёт увеличения потребительских расходов под влиянием фискальных стимулов и значительного увеличения объёмов нецентрализованных инвестиций», — говорится в заявлении ЦБ.

В экономике сохраняется положительная динамика роста совокупного спроса, что проявилось в увеличении объёма оказанных рыночных услуг на 12,1% и денежной выручки от торговли и платных услуг на 28% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Вместе с тем, трансграничные денежные переводы сократились на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эффекта высокой базы, но выросли в 1,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Наблюдался также рост активности на межбанковском денежном рынке, средневзвешенные межбанковские ставки депозитов и РЕПО полностью формировались в процентном коридоре.

Относительно жёсткие денежно-кредитные условия служат обеспечению умеренных темпов роста кредитов, выделяемых в экономику, отметили в ЦБ. Кроме того, наблюдаемые в последние месяцы высокие темпы роста розничного кредитования компенсируются применением макропруденциальных мер, а в случае необходимости в будущем могут быть применены дополнительные меры.

Положительные реальные процентные ставки обеспечивают высокую активность в розничном сегменте депозитного рынка, сообщили в ЦБ. В сентябре средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам населения в национальной валюте составила 21,1%, годовой прирост остатка срочных депозитов на 1 октября составил 47,1%, в том числе срочных депозитов физических лиц — 52,3%.

Исходя из баланса повышающих и понижающих инфляцию факторов, согласно уточнённым прогнозам, по итогам текущего года ожидается формирование инфляции в пределах прогнозного коридора, сделали вывод аналитики ЦБ.

Сохраняются проинфляционные факторы, такие как сезонное повышение цен на продовольственные товары, а также первичное и вторичное воздействие изменений регулируемых цен на общую инфляцию.

«Центральный банк оценивает влияние денежно-кредитных условий на совокупный спрос, цены и инфляционные ожидания и стремится ориентировать все денежно-кредитные инструменты на обеспечение формирования инфляции в пределах прогноза текущего года и достижение целевого показателя в среднесрочной перспективе», — подчёркивается в заявлении регулятора.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 14 декабря.