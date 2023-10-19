Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре, СГБ и МВД пресекли попытку незаконно отправить жителей Ташкента и Ташкентской области в США, сообщила пресс-служба департамента.

В Чиназском районе Ташкентской области Д. Х. пообещал М. А. отправить его работать в США с помощью своих знакомых за 16 тысяч долларов. При получении 3000 долларов он был задержан.

В другом случае в Юнусабадском районе столицы ранее судимый Ф. М. пообещал Ж. К. с помощью своих знакомых, занимающих высокие должности, помочь ему с выездом на работу в США за 10 тысяч долларов. При получении 3200 долларов он был задержан.

Возбуждены уголовные дела по статья 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.