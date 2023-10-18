Кенгаш народных депутатов Ташкента своим решением от 16 октября разрешил изъять земельные участки у 15 собственников для реконструкции и расширения улицы Келес йули в Алмазарском районе.

Недвижимость 11 физических и 4 юридических лиц изымается «для общественных нужд». В решении отмечается, что с собственниками необходимо заключить соглашения и выплатить компенсацию. Сумма и источники финансирования компенсации не уточняются.

В документе отмечается, что реконструкцию планируется завершить до конца этого года.

Реконструкция Келес йули на отрезке 3,1 км началась в январе. Здесь количество полос планируется увеличить с 4 до 6−11, выделить полосу для автобусов, создать пешеходные и велодорожки.

Реализацией проекта стоимостью 103,6 млрд сумов (сумма могла увеличиться) занимается Grand Road Tashkent. Исходя из общей суммы, стоимость работ на каждом километре можно оценить в 3 млн долларов.

Урбанист Аркадий Гершман, комментируя проект, писал: «Смотрю на очередной дорожный проект Ташкента и рыдаю — из проекта в проект идут одни и те же ошибки. Мы убили много совещаний, чтобы как-то убедить всех делать нормально (не хорошо, а нормально), многое даже получилось, но в привычку это не вошло».

Grand Road Tashkent реализовала ряд крупнейших проектов реконструкции улиц в столице Узбекистана за последние годы — Фергана йули, Ахмада Дониша, Навои, строительство бетонных тротуаров и велодорожек. Многие проекты вызывали критику.

Стоит отметить, что сайт кенгаша народных депутатов Ташкента не работает с начала января, когда кенгаш выступил с благодарностью бывшему хокиму столицы Джахонгиру Артыкходжаеву (президент уволил его на фоне энергокризиса в столице), а затем заявил, что не делал такого обращения. Кенгаш также удалил аккаунты в социальных сетях и перестал вести прямые трансляции своих заседаний.