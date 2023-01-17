В Telegram-канале Ташкентского городского кенгаша народных депутатов появилось два заявления, в котором опровергается публикация обращения к бывшему хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву.

«Газета.uz» писала, что обращение, в котором высказывалась благодарность бывшему председателю кенгаша, было удалено.

Заместитель главы кенгаша Ташпулат Матибаев в заявлении написал, что от имени депутатов не публиковалось никакого обращения к экс-хокиму. «Мы также не поддерживаем это обращение», — говорится в заявлении.

Немного ранее секретариат кенгаша в своём заявлении сообщил, что 16−17 января кенгаш не собирался на сессию, а отдельные лица не имеют права делать заявлений от имени кенгаша.

Ниже представлен скриншот сообщения и подсвечена ссылка на канал, подтверждающая его публикацию.



