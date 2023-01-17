Кенгаш народных депутатов Ташкента в своём Telegram-канале опубликовал краткое обращение к Джахонгиру Артыкходжаеву, бывшему председателю кенгаша и хокиму столицы, отправленному в отставку президентом Узбекистана на фоне кризиса с обеспечением жителей электричеством и газом. Позже сообщение было удалено.

«Уважаемый Джахонгир Абидович Артыкходжаев. Выражаем вам благодарность за вашу поддержку депутатов Кенгаша народных депутатов города Ташкента во время вашей деятельности в качестве председателя кенгаша в период с 2019 по 2023 год», — говорится в обращении.

«Отдельного внимания заслуживает повышение доверия народа к депутатам благодаря тому, что депутаты вели работу на основе ваших предложений, в частности, интересовались положением нуждающихся семей», — отмечает кенгаш.

«От имени депутатов Ташкентского городского кенгаша народных депутатов выражаем вам благодарность за внесённый вклад и неустанный труд ради процветания нашего города Ташкента», — отмечается в обращении.

Публикация сопровождается видеороликом пресс-службы хокимията Ташкента, на котором показаны кадры с многочасовых приёмов Джахонгиром Артыкходжаевым граждан. Хокимият сообщал, что эти приёмы длились до поздней ночи, большинство проблем жителей решалось. На кадрах видно, как люди со слезами благодарят хокима.