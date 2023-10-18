Бостанлыкский районный суд по уголовным делам 18 октября вынес приговор бывшему сотруднику отдела охраны Национальной гвардии Ш. Ш. (1993 года рождения). Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

На момент совершения преступления мужчине было 27 лет, и он был безработным.

Суд проходил в закрытом режиме под председательством судьи Ж. Хожаева. Рассмотрение дела в суде началось 4 августа.

Согласно оглашённому приговору, Ш. Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 118 Уголовного кодекса (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Представитель Верховного суда отметил, что стороны могут подать жалобу в апелляционную инстанцию или протест на решение суда первой инстанции.

«Газета.uz» писала, что семья девочки, проживающая в США, потратила много усилий, чтобы довести дело до суда, и столкнулась со множеством препятствий и даже угроз.

Родители девушки сообщали проекту против насилия Nemolchil.uz: «Уголовное дело закрывали, говорили, что срок давности прошёл и нет доказательств. Дело было передано в Кибрайскую районную прокуратуру, в Военную прокуратуру, в Республиканскую прокуратуру, и не было результата. Обращения были и к сенаторам, и к детскому омбудсману. Всё тщетно».

После публикации Nemolchi.uz о преступлении в апреле об этом написали онлайн-СМИ. Лишь после этого уголовное дело было возбуждено заново. 29 июля решением суда по уголовным делам города Нурафшана мужчина был заключён под стражу.

Подробнее о произошедшем читайте в нашем апрельском материале.