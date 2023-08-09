В Бостанлыкский районный суд по уголовным делам Ташкентской области 9 августа передано уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки в 2019 году в Кибрайском районе. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

«Газета.uz» писала, что семья девочки, проживающая в США, потратила много усилий, чтобы довести дело до суда, и столкнулась со множеством препятствий и даже угроз.

Подозреваемому Ш. Ш. (1993 года рождения) на момент совершения преступления было 27 лет, он был безработным, а позже поступил на службу рядовым в районный отдел охраны Национальной гвардии.

Он обвиняется по части 4 статьи 118 Уголовного кодекса — изнасилование лица, не достигшего 14 лет. За это грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Решением суда по уголовным делам города Нурафшана от 29 июля мужчина был заключён под стражу.

В связи с рассмотрением дела о половом преступлении суд пройдёт в закрытом режиме, как предусмотрено статьёй 19 Уголовно-процессуального кодекса.

Родители девушки сообщали проекту против насилия Nemolchil.uz: «Уголовное дело закрывали, говорили что срок давности прошёл и нет доказательств. Дело было передано в Кибрайскую районную прокуратуру, в Военную прокуратуру, в Республиканскую прокуратуру и не было результата. Обращения были и к сенаторам, и к детскому обмудсману. Всё тщетно».

После публикации Nemolchi.uz о преступлении в апреле об этом написали онлайн-СМИ. Лишь после этого уголовное дело было возбуждено заново. Подробнее о произошедшем читайте в нашем апрельском материале.