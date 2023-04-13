Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал историю девушки, которая рассказала о том, что в 2019 году её изнасиловал сосед.

Девочка с родителями проживает в США. Тем летом она приехала к бабушке, которая живёт в Кибрайском районе Ташкентской области.

Вечером, когда она шла домой, мужчина Ш. Ш. затащил её внутрь здания и изнасиловал. Потерпевшей на тот момент было 13 лет, мужчине — 27. Из-за угроз девочка не рассказала о случившемся взрослым.

По возвращении в США у девочки началась депрессия, появились мысли о суициде. Она стала ходить к психологу и во время одного из сеансов рассказала, что с ней произошло. Родители решили привлечь мужчину к уголовной ответственности и в феврале 2022 года приехали в Ташкент вместе с дочерью. На тот момент Ш. Ш. работал в Национальной гвардии Узбекистана (был принят на службу в феврале 2020 года).

Отец девочки пришёл домой к Ш. Ш. и сказал, что знает об изнасиловании. По его словам, «тот поначалу признал вину, уговаривал не сообщать его отцу, плакал, на коленях просил простить и даже грозил повеситься. Однако на следующий день он явился со скандалом и утверждениями что это клевета, они ничего не докажут, прошло три года и история выдумана ради материальной выгоды».

Позже он заявил, что вообще не знает потерпевшую, хотя, как отмечается в публикации, работал несколько лет в фирме отца девушки и видел её с отцом много раз.

2 марта 2022 года девушка написала заявление на имя прокурора Кибрайского района. Заявление передали в РОВД, но из-за того, что Ш. Ш. являлся сотрудником Нацгвардии, следователь Раимкулов Б.Н. отправил его обратно в прокуратуру.

В мае после обращения адвоката удалось узнать, что материалы отправили в Чирчикскую военную прокуратуру. В июле семья пострадавшей узнала, что материалы вернули в прокуратуру Кибрайского района, а прокуратура отправила их в РОВД, и тот же следователь Раимкулов отказал в возбуждении дела из-за отсутствия состава преступления, а на возмущение родителей ответил, что «зампрокурора Нумонов А. дал команду закрыть уголовное дело».

Далее было принято ещё несколько попыток:

17 августа 2022 года были написаны заявления начальнику следственного департамента МВД Узбекистана, Генеральному прокурору Узбекистана, депутату Законодательной палаты Олий Мажлиса, уполномоченному Олий Мажлиса по правам ребёнка (детскому обудсмену).

9 января 2023 года семья написала заявление депутату Законодательной палаты Олий Мажлиса Мавлюде Алхамжоновой.

7 февраля 2023 года было отправлено заявление генпрокурору Узбекистана, в управление Генеральной прокуратуры по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что жалоба потерпевшей в отношении рядового Ш. Ш., который служит в отделе «Охрана» Ташкентской области была передана для рассмотрения в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Прокуратура Ташкентской области 4 апреля возбудила уголовное дело по части 4 статьи 118 (Изнасилование лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Узбекистана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Решение о дальнейшем прохождении службы Ш. Ш. в отделе „Охрана“ будет принято по итогам расследования», — отмечается в сообщении Нацгвардии.