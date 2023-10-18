В рамках программы пребывания в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 октября принял председателя компании China CAMC Engineering Ван Бо, сообщила пресс-служба главы государства.

На встрече было обсуждено расширение портфеля совместных проектов, включая строительство гидротехнических сооружений в регионах страны и инфраструктуры в «Новом Ташкенте», а также внедрение передовых агротехнологий.

Глава государства поручил принять отдельную «дорожную карту» по ускорению реализации совместных проектов и достигнутых договорённостей.

CAMCЕ — китайская корпорация, оказывающая инжиниринговые услуги и выполняющая крупные инвестиционные проекты в области промышленности и инфраструктуры.

В Узбекистане CAMCЕ участвует в строительстве олимпийского городка в рамках подготовки к проведению молодёжных Азиатских игр в Узбекистане в 2025 году. Кроме того, ранее сообщалось, что компания планирует построить канатную дорогу в Кашкадарье в рамках проекта туристической зоны в Китабе, а также вместе с другими китайскими компаниями подписала четыре соглашения о строительстве фотоэлектрических станций в Бешарыкском и Ферганском районах общей стоимостью в 1 млрд долларов.

В сентябре стало известно, что китайский конгломерат Sinomach, чьей «дочкой» является CAMCЕ, может принять участие в строительстве водопровода из Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища до Ферганы.