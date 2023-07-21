Китайская компания CAMC Engineering планирует инвестировать 16 млн долларов США в проекты в Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Хоким Кашкадарьи Муротжон Азимов, находящийся с визитом в Китае, и CAMC Engineering договорились о создании туристско-рекреационной зоны «Кайнар» в Китабском районе, которая сможет принимать до 200 тысяч иностранных туристов в год. Компания разработает мастер-план проекта.

Кроме того, подписано соглашение о строительстве канатной дороги в Китабе на 15 млн долларов за счёт прямых инвестиций, говорится в сообщении.

Компания готова привлечь другие китайские компании для совместного развития специальной экономической зоны рядом с международным аэропортом Карши, сообщили также в хокимияте.

Стороны отметили транзитный потенциал Кашкадарьинской области в связи со строительством железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», которая даст возможность китайским предпринимателям получить доступ на рынок Афганистана.

Ранее мы писали. что Муротжон Азимов провёл переговоры с компанией JAC Motors о возможности запуска производства автомобилей в Карши.

В сентябре 2022 года президент критиковал хокима области за низкие показатели развития туризма.