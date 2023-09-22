Делегация Ферганской области во главе с Хайруллой Бозоровым в рамках визита в Китай подписала 32 документа, в том числе 29 инвестиционных соглашений и торговые соглашения на 1,37 млрд долларов, сообщила областная администрация.

По данным хокимията, китайская компания Dongfeng Special Car Company намерена реализовать проект по производству электробусов в Фуркатском районе. Годовая мощность производства составит 1000 единиц, а стоимость проекта — 100 млн долларов.

Кроме того, компания Tunghsu Group будет производить зарядное оборудование для электромобилей в рамках проекта на 50 млн долларов, Jiangxi Anchi New Energy Technology запустит производство аккумуляторов для электробусов Dongfeng на 30 млн долларов.

Dongfeng — одна из крупнейших автомобилестроительных компании в Китае. Основное направление деятельности компании включает производство всех видов коммерческого транспорта, легковых автомобилей, запасных частей и автомобильного оборудования, а также выпускает электробусы. Tunghsu Group производит свето-электрические компоненты дисплея. Кроме этого, в сферу её интересов входит альтернативная энергия, недвижимость и другие отрасли.

Делегация также предварительно договорилась с компанией Zhiyuanhui Information Technology о реализации проекта «Умный город» в Фергане. В качестве эксперимента его апробируют в двух махаллях города.

С энергетическими компаниями China Power International, CAMC Engineering, Shaanxi Xiangsheng Industrial Group и China Huadian Engineering Company подписано четыре соглашения о строительстве фотоэлектрических станций в Бешарыкском и Ферганском районах общей стоимостью в 1 млрд долларов.

Стороны также предварительно договорились с руководством крупнейшего в Пекине продуктового оптового рынка Синьфади о прямом экспорте фруктов и овощей, выращиваемых в Ферганской области.

В рамках семи промышленных проектов общей стоимостью 112 млн долларов также планируется наладить производство готовой медной продукции, сельскохозяйственной техники, детских подгузников, кафеля, керамогранита и металических профилей. В частности, Jianhua Ceramics начнёт выпуск кафеля, проект стоимостью 25 млн расположится на территории свободной экономической зоны «Коканд».

Ранее «Газета.uz» писала, что хоким Ферганской области в рамках своего визита предварительно договорился с китайской Sinomach о строительстве водопровода из Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища в Фергану.