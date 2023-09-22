Китайский конгломерат Sinomach может принять участие в строительстве водопровода из Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища до Ферганы. Делегация во главе с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым предварительно договорилась об этом с компанией в рамках визита в Китай, сообщила пресс-служба областной администрации.

China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) — китайский государственный конгломерат, специализирующийся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования. В состав холдинга входят 27 дочерних компаний. Sinomach также строит водопроводы. Одна из последних работ — проект питьевого водоснабжения Кангандала в Анголе.

Sinomach может также реализовать проекты строительства или реконструкции социальных учреждений в Ферганской области.

Фото: хокимият Ферганской области.



Расстояние между Ферганой и водохранилищем составляет свыше 120 км.

Согласно данным Агентства статистики, по итогам 2022 года обеспеченность квартир (домов) питьевой водой в Ферганской области составила 72,4%. В 2017 году показатель оценивался в 74,1%.

В постановлении правительства отмечалось, что основным источником питьевого водоснабжения Ферганской долины остаются пресные подземные воды. Однако, пригодные для использования источники подземных вод не имеют повсеместного распространения. При этом на отдельных источниках отмечается ухудшение качества воды до глубины 100−150 метров из-за интенсивного освоения земель, в том числе и на территории сопредельных государств, что требует разработки и внедрения новых технологических решений по рациональной эксплуатации водоносных горизонтов.

Ранее China CAMC Engineering — «дочка» Sinomach — получила контракт на строительство основных объектов олимпийского городка для молодёжных Азиатских игр 2025 года в Ташкенте, а также согласилась построить канатную дорогу в Кашкадарье.

В конце 2022 года Узбекистан и Кыргызстан ратифицировали договор о участках государственной границы и соглашение о совместном управлении Кемпирабадским (Андижанским) водохранилищем. В рамках документов Узбекистану перешли 4957 гектаров территории водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передаётся 1019 гектаров пастбищных земель."Газета.uz" подробнее рассказывала о деталях по обмену территориями между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Премьер-министр Абдулла Арипов отмечал, что водохранилище на территории Кыргызстана считается важным стратегическим объектом для сельского хозяйства Узбекистана.