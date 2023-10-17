17 октября в туристическом центре Silk Road Samarkand открылся Глобальный инвестиционный форум. Он проводится в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Форум открыли министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Азиз Абдухакимов сообщил, что поток иностранных туристов в Узбекистан каждый год растёт на 30−40%, чему способствовало введение безвизового режима для граждан около 100 стран и упрощённого режима для 55 государств. Если в 2022 году Узбекистан посетило 5,2 миллиона туристов, то в этом году эта цифра должна составить 7 миллионов.

«В 2024 году ожидается прибылие 10 миллионов иностранных туристов… Мы намерены повышать качество туристических услуг за счёт создания новых механизмов стимулирвоания, поддержки инновационных стартап-проектов и инвестирования в образование в сфере туризма», — сказал Азиз Абдухакимов.

Агентство статистики сообщало, что за первое полугодие Узбекистан с целью туризма посетили 3,1 миллиона иностранных граждан, за семь месяцев (январь-июль) — 3,7 миллиона. За восемь месяцев этот показатель достиг 4,3 миллиона.

На открытии сессии Генассамблеи ЮНВТО президент Шавкат Мирзиёев заявил, что к 2030 году планируется увеличить количество иностранных туристов до 15 миллионов в год, а поток внутренних туристов — до 25 миллионов.

В рамках форума была организована выставка туристического и инвестиционного потенциала регионов Узбекистана, трёх туристско-рекреационных зон (Заамин, Чарвак и Чимган), а также стран Центральной Азии.

Кроме того, были представлены стенды 4 стартапов (Япония, Чехия, Франция и Бразилия), а также Комитета по туризму, компаний «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airports и Uzbekistan Helicopters.

Среди участников были хокимы областей Узбекистана

Фото

Азиз Абдухакимов.

Зураб Пололикашвили (в центре).





Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.

Хокимы Сурхандарьинской и Самаркандской областей Улугбек Косимов и Эркинжон Турдимов.

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков.











