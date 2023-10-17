17 октября в туристическом центре Silk Road Samarkand открылся Глобальный инвестиционный форум. Он проводится в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Форум открыли министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Азиз Абдухакимов сообщил, что поток иностранных туристов в Узбекистан каждый год растёт на 30−40%, чему способствовало введение безвизового режима для граждан около 100 стран и упрощённого режима для 55 государств. Если в 2022 году Узбекистан посетило 5,2 миллиона туристов, то в этом году эта цифра должна составить 7 миллионов.

«В 2024 году ожидается прибылие 10 миллионов иностранных туристов… Мы намерены повышать качество туристических услуг за счёт создания новых механизмов стимулирвоания, поддержки инновационных стартап-проектов и инвестирования в образование в сфере туризма», — сказал Азиз Абдухакимов.

Агентство статистики сообщало, что за первое полугодие Узбекистан с целью туризма посетили 3,1 миллиона иностранных граждан, за семь месяцев (январь-июль) — 3,7 миллиона. За восемь месяцев этот показатель достиг 4,3 миллиона.

На открытии сессии Генассамблеи ЮНВТО президент Шавкат Мирзиёев заявил, что к 2030 году планируется увеличить количество иностранных туристов до 15 миллионов в год, а поток внутренних туристов — до 25 миллионов.

В рамках форума была организована выставка туристического и инвестиционного потенциала регионов Узбекистана, трёх туристско-рекреационных зон (Заамин, Чарвак и Чимган), а также стран Центральной Азии.

Кроме того, были представлены стенды 4 стартапов (Япония, Чехия, Франция и Бразилия), а также Комитета по туризму, компаний «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airports и Uzbekistan Helicopters.

Среди участников были хокимы областей Узбекистана

Фото

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

Азиз Абдухакимов.Азиз Абдухакимов.

Зураб Пололикашвили (в центре).Зураб Пололикашвили (в центре).

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев.

Хокимы Сурхандарьинской и Самаркандской областей Улугбек Косимов и Эркинжон Турдимов.Хокимы Сурхандарьинской и Самаркандской областей Улугбек Косимов и Эркинжон Турдимов.

Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков.Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков.

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд

туризм, юнвто, самарканд