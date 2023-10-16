В международном аэропорту «Ташкент» 14 октября прошёл пятый официальный споттинг-тур, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports, организовавшей мероприятие.

В авиаспоттинге приняли участие почти 50 споттеров из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана и Беларуси, в том числе 12 ависпоттеров в возрасте от 6 до 15 лет. Всего было подано более 100 заявок.





В объективы авиаспоттеров попали прилеты и вылеты Silk Avia, Uzbekistan Airways, Turkish Airlines, Kam Air, Loong Air, Air Astana, Utair, «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, Qanot Sharq и других авиакомпаний.

При рассмотрении анкет, как и в предыдущих турах, учитывалось несколько критериев — наличие собственного сайта, блога или аккаунта в социальных сетях, посвящённого авиационной тематике, наличие профессиональной техники, а также публикации на специализированных веб-ресурсах.

Первый официальный авиаспоттинг в Узбекистане состоялся 22 октября 2021 года и ознаменовал собой начало официальных споттингов в Узбекистане. Кроме того, 26 января 2022 года было принято постановление правительства «О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга», предусматривающее постоянное проведение споттинг-туров.

Как рассказали ранее в пресс-службе Uzbekistan Airports, идея проведения споттинга в аэропорту Ташкента возникла после публикации в «Газете.uz» статьи о любителях авиационной техники «Я бы век наблюдал, как взлетают самолёты».