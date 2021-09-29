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Фото: Сардор Дурумов
Я бы век наблюдал, как взлетают самолёты
Что такое авиаспоттинг и зачем люди фотографируют воздушные суда?
Помните, как в детстве задирали головы и радостно глядели в небо, если где-то раздавался возглас «Самолёт!»? Авиаспоттеров трепет перед железными птицами не покинул даже с возрастом. Они мчат фотографировать взлёт и посадку лайнеров в любую погоду, потому что видят в них ускользающее от многих изящество. «Газета.uz» поговорила со споттерами Узбекистана об их увлечении и разнице между споттингом в нашей стране и за рубежом.
Сардор Дурумов
BIM-специалист (технологии, информационное моделирование зданий и сложных промышленных конструкций)
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Для меня первым делом всегда были самолеты. Осознание их мощи заставляет меня трепетать, когда я вижу их. Я обожаю их величественные размеры, красивые ливреи и массивные двигатели. Любовь ко всему рукотворному летающему еще в детстве сделала меня мастером по запуску воздушных змеев. Я так хорошо набил руку в этом деле, что с каждом разом запускал их все выше и дальше, а вечерами приспускал их на спиннинге.

Будучи ребенком я ходил наблюдать за самолетами в аэропорт Ургенча. В старом терминале на втором этаже была обзорная площадка, откуда можно было глядеть на перрон и ВПП.
Сегодняшние споттеры вооружены не биноклем, блокнотом и карандашом, а фототехникой и даже радиоприёмниками. Последний нужен для того, чтобы прослушивать переговоры между пилотами и диспетчерами – это развито, например, в Австралии и Северной Америке.

Экстремалы в мире споттинга снимают самолёты на высоте до 13 000 м. Для таких съёмок они устанавливают свои камеры на телескопы. Также популярен видеоспоттинг.

Иногда споттеры проделывают нелёгкий путь, чтобы снять самолёты с интересного ракурса. В Пулково есть такая труднодоступная точка, к которой нужно километра три идти через лес.

На сайте spotterguide.net есть информация об этих маршрутах для 500 аэропортов по всему миру. На платформе также можно найти требования службы безопасности, рекомендации по времени съёмки, выбору объектива для споттинга с определенной локации и многое другое.
Споттеры ведут личный учёт наблюдаемых самолётов. Например, у меня с первого споттинга в 2009 году в Пулково набралось чуть более 2500 бортовых номеров.

С 2014 года я посещаю международные авиасалоны в Стамбуле (Турция), Ле-Бурже (Франция), Фарнборо (Англия), Мельбурне (Австралия).

В 2019 году я выиграл в одной из номинаций конкурса для споттеров. Он состоялся в ходе осеннего споттинга в Пулково. Оценочная компания и Turkish Airlines выбрали мою фотографию, и я должен был лететь в Стамбул, однако пандемия внесла свои коррективы.

Еще один успех – фотография аэропорта Брисбен. Видимо, она получилась настолько удачной, что со мной связались из Австралии и попросили разрешение на публикацию этой работы в ежегодном отчете.
Во многих странах, в том числе в Казахстане и Кыргызстане, официальный споттинг проводится регулярно и часто. У нас же лёд тронулся только недавно во время встречи шестого по счёту «Дримлайнера» и получения двух вертолётов Airbus. Надеюсь, когда-нибудь подобные ручейки разового споттинга превратятся в полноводную реку круглогодичных мероприятий.
Совсем не обязательно снимать самолёты на камеру. Можно просто наблюдать за их волшебными взлетами и посадкой. К сожалению, в Узбекистане для этого нет соответствующих условий. Во многих аэропортах Европы такие условия есть. Например, в Манчестере по периметру аэропорта вдоль забора есть тротуар, где люди гуляют и ездят на велосипедах. У нас тоже имеются все условия для организации таких мест.

Например, с южной стороны международного аэропорта в Ташкенте есть пустующий участок земли, где можно сделать подъездную дорожку и установить небольшую платформу. Через год-два здесь бы гулял не только местный люд, но набежали бы споттеры со всего мира, что повысило бы туристический потенциал нашей страны.
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Если создать такие условия, на сайтах по споттингу появятся тысячи качественных, красивых и уникальных фотографий самолётов, заходящих на посадку или взлетающих с международного аэропорта Ташкента. А что мы имеем сейчас? Практически ничего.
Прямого запрета на фотографирование самолётов вокруг аэропортов Узбекистана нет. Но от контролирующих органов авиационной безопасности – министерств обороны и внутренних дел, а также СГБ – нужно получить разрешение.

Я считаю, надо выделить и согласовать несколько точек по периметру всех аэропортов страны, куда споттерам разрешалось бы приходить и снимать в любое время года без всяких разрешений. Иначе постоянное прохождение процедуры получения разрешения на съёмку отобьёт желание у любого споттера.
Проживи я 100 лет, я весь век бы наблюдал, как взлетают и садятся самолёты. И все равно бы не насмотрелся и попросил ещё годик. Надеюсь, я проведу свою старость, наблюдая за ними.
Антон Абрамов
Технический директор в компании по производству и продаже промышленного оборудования
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Сегодня авиаспоттинг, скорее, стал искусством, потому что благодаря технологиям в ручном учёте самолётов нет необходимости. Мы не просто фотографируем лайнеры, а стараемся сделать это максимально красиво, чтобы даже равнодушные к авиации люди обратили своё внимание на красоту «железной» птицы. Ведь авиация считается верхом инженерной мысли. В полёте многотонных машин есть нечто притягательное и магическое.
Мухитдин Ишанходжаев
юрист, специалист по ГЧП
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В начале ХХ века добровольцы Королевской армии Великобритании наблюдали за воздушными судами через бинокль и фиксировали их бортовые номера в блокнотах. Но с появлением реактивных самолётов это занятие стало довольно бесполезным для армии, и авиаспоттинг перешёл в гражданское направление.

Сейчас споттером можно назвать даже человека, который просто следит за самолётами через «Флайтрадар».
Самолёты – это чудо инженерной мысли и кропотливый многолетний труд инженеров. Они сочетают в себе изящность и мощь. Обратите внимание на Boeing 757: нежный, утончённый, аэродинамичный самолёт. Или Ил-76 – в меру ташкентский, в меру советский брутальный военный транспортник, чьи крылья смыкаются на «спине», образуя трапеции богатыря. Разве можно это не любить?

Я полюбил самолёты ещё в детстве. У меня были наклейки военных лайнеров. С появлением камер на мобильных телефонах я стал фотографировать. Спустя некоторое время я узнал о существовании авиаспоттинга и понял, что так я могу сочетать два своих любимых занятия.

Авиаспоттинг – как рыбалка. Обнаруживаешь во «Флайтрадаре» редкого гостя или интересный борт, стараешься угадать по направлению ветра или специальным онлайн-сервисам направление посадки, выбираешь наилучшую точку с учетом солнечного света, дальнего плана и ждёшь.

В свой первый споттинг мне удалось заснять еженедельный грузовой Boeing 777 в спецливрее DHL. Каждый понедельник борт прибывает в Ташкент для дозаправки. Иногда привозит грузы и в Узбекистан. Затем машина отправляется в Гонконг.
Три года назад я понял, что нужно объединить авиалюбителей в сообщество. Я создал Telegram-канал Aviaspotter, в котором сначала просто публиковал информацию о различных самолётах, затем о снижении и посадке. Позже мы создали группу, в которой сейчас около 300 человек из числа авиалюбителей и работников авиационной сферы – от техников до чиновников.

Любители регулярно выезжают на споттинг по приглашению Министерства обороны и компании UzAirways. Общими усилиями они создают контент в сфере местного авиамедиа. Нам интересно признание. На нас ссылаются местные СМИ, наши фотографии появляются на таких авторитетных сайтах как jetphotos.com, planespotting.net, airliners.net и другие. У этих платформ очень строгие требования к фотографиям. Больше всех среди публикуемых споттеров из Узбекистана преуспел Сардор Дурумов. Он живёт в Санкт-Петербурге.
За рубежом, как правило, запретов на съёмку практически нет, поэтому для наших споттеров вылет за границу сродни фестивалю. В целом же фотографировать самолёты разрешено там, где это не запрещено соответствующими знаками и табличками.

В Узбекистане нельзя фотографировать в аэропортах. Получить разрешение на проведение съёмки в них практически невозможно. Я не раз поднимал эту тему, но всё всегда упиралось в «Ждём ответа от “безопасников”». Многие сегодняшние запреты появились ещё в советское время. Например, взлетно-посадочные полосы и рулёжные дорожки считаются секретными, поэтому мы стараемся не включать их в кадр. Хотя в спутниковых онлайн-картах можно увидеть и полосы, и дорожки, и авиапарковку.
В других же странах споттинг организовывают регулярно. В некоторых аэропортах Европы есть специально оборудованные площадки, вышки и даже форточки в заборах для споттеров. У нас – бетонный забор и вышки с вооруженной охраной.

В мировой практике аэропорты и авиакомпании организовывают споттинг для продвижения своего бренда и демонстрации открытости. Для авиакомпаний это дополнительный способ получить фотографии своих машин и использовать их в маркетинговых кампаниях. Наша авиакомпания до этого ещё не дошла.
Аскар Тураназаров
финансист, предприниматель
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С детства меня увлекали три вещи: авиация, Древний Египет и палеонтология. Если бы динозавры были живы, я бы наблюдал и за ними, и за самолетами.

Первый споттинг случился в далеком детстве, когда мой дядя сказал, что знает место, откуда видно самолёты. Это было в стороне Файзабада. Мы нашли там возвышение, взобрались на него и увидели часть ВПП. У меня был с собой плёночный фотоаппарат, но я хотел просто смотреть за стальными птицами.
Споттинг – это фотоохота за самолётами. Она особенно интересна, когда ждёшь прилёта какого-то редкого или особенного лайнера. Авиаспоттеры – блогеры авиации. Они освещают различные события в этой сфере и предоставляют качественный контент.
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Благодаря споттингу я познакомился с замечательными людьми. Полёты и всё, что с ними связано, наполняют мою жизнь большим смыслом и положительными эмоциями.
Юридически никаких ограничений на съёмку гражданских судов в Узбекистане нет, как и в целом правового регулирования. На практике у нас иногда сталкиваешься с ограничениями. Просто так гулять около забора аэропорта и снимать самолёты не получится. Часто это заканчивается свистком с вышки, может приехать наряд милиции. Свистков и окриков «снимать нельзя» для меня было достаточно, и я всегда уезжал. Справедливости ради необходимо отметить, что многие в авиационной сфере, а также военные прекрасно понимают, что подобные ограничения – пережиток прошлого.
В нашей стране наибольшую открытость и заинтересованность проявляет Минобороны и ВВС республики. В этом году свою открытость продемонстрировали UzAirports, UzAirways и UzHelicopters. Раньше о таком можно было только мечтать.
Искандар Шарафов
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В Узбекистане пока нет официального сообщества споттеров. Но многие из нас знакомы друг с другом. Мы стараемся делиться информацией о предстоящих авиасобытиях, облётах, рейсах эксклюзивных лайнеров, ведь сила – в единстве.

Есть любители самолётов, а есть фанаты винтокрылой техники и даже воздушных шаров. Одни снимают гражданские самолёты, другие – военные.
Насколько мне известно, авиакомпании и аэропорты проводят конкурсы для авиаспоттеров. Наградами зачастую становятся бесплатные перелёты, «мили», уникальная атрибутика, иногда дарят и фототехнику. Организаторы получают отличные фотографии, а участники – удовольствие от любимого занятия.

Любой человек может стать споттером. Было бы желание, время и навыки работы с фототехникой. Но есть одна особенность, свойственная любым человеческим увлечениям: в хобби нужно вкладывать столько, сколько потянет карман.
Сарвар Хайдаров
автор Telegram-канала «Новости Ташкентского неба»
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Любовь к самолетам мне привил мой дедушка. Он работал на заводе имени Чкалова, водил меня на авиационные мероприятия и рассказывал о самолётах.

Я автор Telegram-канала «Новости ташкентского неба», в котором пишу о событиях, связанных с отечественными аэропортами, о нашей авиации, интересных рейсах, новинках в вооружении ВВС. Совместно с Высшим военным авиационным училищем веду рубрику IamPilot, в которой рассказываю об условиях поступления в училище, экзаменах и другое.

В наших аэропортах почему-то есть нелогичный запрет на съёмку воздушных судов, хотя ничего плохого в этом нет. Это ничем не обоснованные отголоски прошлого. Во всём мире аэропорты сами приглашают споттеров, проводят конкурсы, чтобы получить красивые фотографии. Я согласен с тем, что какие-то здания на территории аэропортов фотографировать нельзя. Но при чем тут самолёты?
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