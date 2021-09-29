Я бы век наблюдал, как взлетают самолёты

Самолёты – это чудо инженерной мысли и кропотливый многолетний труд инженеров. Они сочетают в себе изящность и мощь. Обратите внимание на Boeing 757: нежный, утончённый, аэродинамичный самолёт. Или Ил-76 – в меру ташкентский, в меру советский брутальный военный транспортник, чьи крылья смыкаются на «спине», образуя трапеции богатыря. Разве можно это не любить?



Я полюбил самолёты ещё в детстве. У меня были наклейки военных лайнеров. С появлением камер на мобильных телефонах я стал фотографировать. Спустя некоторое время я узнал о существовании авиаспоттинга и понял, что так я могу сочетать два своих любимых занятия.



Авиаспоттинг – как рыбалка. Обнаруживаешь во «Флайтрадаре» редкого гостя или интересный борт, стараешься угадать по направлению ветра или специальным онлайн-сервисам направление посадки, выбираешь наилучшую точку с учетом солнечного света, дальнего плана и ждёшь.



В свой первый споттинг мне удалось заснять еженедельный грузовой Boeing 777 в спецливрее DHL. Каждый понедельник борт прибывает в Ташкент для дозаправки. Иногда привозит грузы и в Узбекистан. Затем машина отправляется в Гонконг.