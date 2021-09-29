Я бы век наблюдал, как взлетают самолёты

Сегодняшние споттеры вооружены не биноклем, блокнотом и карандашом, а фототехникой и даже радиоприёмниками. Последний нужен для того, чтобы прослушивать переговоры между пилотами и диспетчерами – это развито, например, в Австралии и Северной Америке.
Экстремалы в мире споттинга снимают самолёты на высоте до 13 000 м. Для таких съёмок они устанавливают свои камеры на телескопы. Также популярен видеоспоттинг.
Иногда споттеры проделывают нелёгкий путь, чтобы снять самолёты с интересного ракурса. В Пулково есть такая труднодоступная точка, к которой нужно километра три идти через лес.
На сайте spotterguide.net
есть информация об этих маршрутах для 500 аэропортов по всему миру. На платформе также можно найти требования службы безопасности, рекомендации по времени съёмки, выбору объектива для споттинга с определенной локации и многое другое.
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