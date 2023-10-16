Пользуясь дешевизной билетов на поезда в Узбекистане, перекупщики покупают их, ставят наценку и перепродают пассажирам. Это одна из причин нехватки билетов, сказал в интервью журналистам в субботу первый заместитель председателя правления компании Хикматулла Рахметов, сообщает Kun.uz. Он назвал перекупщиков «предателями».

«Билеты настолько дёшевы, что перекупщики покупают их и перепродают людям до отправления поезда. Если билет не будет продан, они платят штраф в размере 15 тысяч сумов и сдают его в кассу. Если они найдут кого-то для перепродажи билета, то заработают 100−150 тысяч сумов. Оказывается, мы сами вынужденно создали это коррупционную схему для того, чтобы сделать для народа самые дешёвые тарифы, чтобы народ был доволен. Вот и последствия», — сказал он.

В этом месяце компания планирует повысить тарифы на билеты на поезда внутри Узбекистана. Тарифная часть билетов на всех направлениях повышается на 50%. Билеты же на высокоскоростной поезд Afrosiyob подорожают на 100%.

Дополнительно планируется повышение суммы штрафа. Это может вызвать недовольство людей. Но «если это не сделать, то на улице будет полно спекулянтов. А порядочные люди не смогут купить билеты, чтобы поехать с семьёй в Самарканд, и снова будут искать этих аферистов», отметил он.

Хикматулла Рахметов добавил, что бороться с нехваткой билетов в кассах поможет принцип «один паспорт — один билет».

Он также прокомментировал инцидент с нидерландским путешественником и блогером, который за взятку в 15 долларов смог пересесть из вагона эконом-класса в вагон VIP на поезде Afrosiyob. По его словам, для решения этой проблемы планируется внедрить систему апгрейда, то есть создать законные основания, чтобы пассажиры за оплату могли прямо в поезде сменить класс вагона при наличии свободных мест.

«Эти деньги завтра пойдут на налоги, в бюджет, будут служить нашему народу. Эта система официально будет внедряться», — сказал представитель руководства железнодорожной компании. Он отметил «пользу того блогера», которую он принёс государству.

На днях президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым с 2024 года отменяется государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда. Тарифы будут формироваться на основе рыночных принципов.

В сентябре президент на совещании заявил о необходимости реформирования железнодорожной отрасли. Он отметил, что рентабельность железнодорожных предприятий низкая, часть вагонного парка нуждается в ремонте и обновлении, не созданы возможности для участия частного сектора в отрасли, население недовольно коррупцией при продаже билетов и условиями обслуживания.