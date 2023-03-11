Европейский союз намерен обратиться к странам, которые резко нарастили импорт передовых европейских технологий и других товаров «двойного назначения», которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Об этом сообщает The Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Цель запроса — усилить мониторинг торговли и выяснить, попадают ли санкционные товары в Россию.

Речь идёт о сборе дополнительной информации по торговым потокам и их усиленном отслеживании. Контроль затронет сотни подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, уточнил источник.

Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран «Большой семёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Но поставки из ЕС и G7 в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии, резко выросли. В свою очередь, эти страны резко увеличили экспорт в Россию.

Евросоюз в последние месяцы все больше внимания уделяет не принятию новых санкций, а борьбе с обходом уже принятых ограничений.

На этой неделе таможня Турции начала блокировать транзит санкционных товаров, а поводом для этого, по информации турецких партнёров российских логистических компаний, стало «серьёзное давление со стороны европейцев», пишет The Bell. Один из собеседников Bloomberg, впрочем, не исключает возможность реэкспорта продукции в будущем. https://t.me/thebell_io/22134

В начале этого месяца власти США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России и призвали обращать внимание на подозрительные сделки. В их числе — доставка товара через ряд стран, включая Узбекистан, нежелание покупателя предоставить данные о конечном использовании продукта и другие.

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан ранее также сообщил, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками расследует резкий рост экспорта в соседние с Россией государства, чтобы помешать компаниям обходить санкции против РФ.

Представитель правительства Казахстана в ответ на обвинения заявил, что доказательств того, что конкретные компании в Казахстане используются для уклонения от западных санкций, нет. Правительство Армении заверило, что «принимает все меры для предотвращения любых попыток обхода санкций». Правительство Кыргызстана на запрос издания не ответило.

По итогам 2022 года Россия укрепилась в качестве основного торгового партнёра Узбекистана. Товарооборот с РФ вырос на 22,9% — до 9,28 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос на 46,8% (в 2021 году рост был 33,4%) — до 3,07 млрд долларов, а импорт увеличился на 13,7% — до 6,2 млрд долларов.

Стоит отдельно отметить рост экспорта из Узбекистана энергогенераторных машин и оборудования в 5,1 раза (172,9 млн долларов) и неспециальных машин и оборудования для промышленности, деталей машин — в 2,8 раза (81,6 млн долларов). В статистике не было указано, в какие именно страны поставлялась эта продукция.