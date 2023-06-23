Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций против России, введённый за вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Пакет включает санкции в торговой, транспортной и энергетической сферах, а также впервые — меры против обхода введённых ранее ограничений.

«Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, ещё больше лишая её ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы продолжить вести незаконную войну против Украины», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Что запретил Евросоюз

Экспорт ещё 15 категорий комплектующих для российского оружия;

Экспорт на российский рынок новых и подержанных машин с объёмом двигателя свыше 1,9 л, а также электромобилей и гибридных автомобилей;

Продажу, лицензирование или передачу третьим странам прав интеллектуальной собственности или коммерческую тайну в отношении производства подсанкционных товаров, чтобы их было нельзя производить за пределами ЕС;

Въезд прицепов и полуприцепов из России;

Транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу;

Заходы в порты ЕС судов, которые занимаются перегрузкой российской нефти с других судов, а также судов, которые «манипулируют либо отключают навигационные системы слежения» во время транспортировки нефти из России, подпадающей под ограничения.

Меры против обхода санкций

Евросоюз включил в пакет новый механизм, чтобы решить проблему обхода Россией санкций. Он позволит вводить ограничения против третьих стран, через которые на российский рынок попадают санкционные товары и технологии.

Как это будет работать? ЕС обещает «укреплять двустороннее и многостороннее» сотрудничество с третьими странами в вопросе обхода санкций и обещает им «техническую помощь». В случае когда сотрудничество «не даёт ожидаемых результатов», ЕС будет принимать индивидуальные санкции против компаний третьих стран, которые помогают РФ обходить санкции. Если нарушения продолжатся и будут носить «существенный и системный характер», ЕС может ограничить экспорт в третьи страны товаров и технологий, которые уже запрещены к экспорту в Россию.

«Этот новый инструмент „против обхода“ будет исключительной и крайней мерой, когда другие индивидуальные меры и взаимодействие ЕС с заинтересованными третьими странами оказались недостаточными для предотвращения обхода», — говорится в заявлении Евросовета.

В рамках этого механизма в санкционный список добавлены ещё 87 предприятий, которые оказывают прямую поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу. На них наложены более строгие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.

Среди них компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Предприятия из Узбекистана, попавшие под санкции, — это Alfa Beta Creative и GFK Logistic Asia. Ранее экспортные ограничения против них ввели США. По данным Министерства торговли США, они пытались в обход санкций закупать американские товары для нужд российской военной и оборонной промышленности.

Кого ещё затронули санкции

Под санкциями также оказались более 100 физических и юридических лиц. Их активы в ЕС должны заморозить. В их число входят высшие военные чины, лица, принимающие решения о войне, лица, причастные к незаконной депортации украинских детей в Россию, судьи, принимавшие политически мотивированные решения в отношении граждан Украины, лица, ответственные за разграбление культурного наследия Украины, бизнесмены, пропагандисты, а также российские IT-компании.

Кроме того, Евросоюз приостановил лицензии на вещание российских телеканалов RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», New Eastern Outlook и Katehon.

«Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются для непрерывных и согласованных пропагандистских акций, которые направленны против гражданского общества в ЕС и соседних странах, грубо искажая и манипулируя фактами», — говорится в заявлении Жозепа Борреля.

Страны ЦА и обход санкций Россией

ЕС обещал ввести торговые ограничения в отношении третьих стран, помогающих России приобретать технику с технологиями двойного назначения, ещё в марте. К таких товарам, например, относятся стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты.

В апреле в Узбекистан приехал специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан. Он сообщил, что власти ЕС в последнее время наблюдали увеличение экспорта европейских товаров, запрещённых к ввозу в Россию, через территорию Узбекистана на 126%.

Financial Times писало, что в 2022 году при транзите через России «исчезли» экспортные товары из стран Евросоюза на сумму более 1 млрд долларов. Продукция следовала в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Позже OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) совместно с несколькими изданиями опубликовал расследование о том, как Россия обходит западные санкции. В нём говорилось, что Казахстан стал «промежуточным пунктом назначения» для завоза в РФ беспилотников и микрочипов. В Министерстве Казахстана в ответ пообещали усилить контроль за экспортом санкционных товаров в Россию.