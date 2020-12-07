В Хорезмской и Кашкадарьинской областях отменены ранее установленные хокимиятами запреты на вывоз семян хлопчатника из регионов. Принятие такого же решения ожидается в Сурхандарьинской области. Об этом 7 декабря на брифинге в АИМК сообщил первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Бобир Каримов, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Предпринимателя купили семена, но их не выпускали из области. То есть, хокимият обратился к управлению внутренних дел и указал не пропускать через границу. Мы возбудили дело. Хорезм и Кашкадарья сразу поняли суть дела и отпустили. Но мы все еще ждем действий от Сурхандарьи. Сказали, что в процессе, ждем письмо о выполненных работах», — пояснил первый замглавы АМК.

Бобир Каримов снова напомнил, что семена не ограничиваются по региональным принципам, что в любом регионе республики предприятия вправе покупать семена из любых областей и вывозить их без препятствий.

Ранее АМК возбудил дело против хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей. Сообщалось, что областные хокимияты через сотрудников ОВД ограничивали вывоз семян хлопчатника из регионов. В пресс-службе МВД также подтвердили «Газете.uz» факты и сообщили о проведении служебное расследование.