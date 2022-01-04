Хокимият Кашкадарьинской области отреагировал на заявление хокима города Каттакургана Гавхар Алимовой, которая жаловалась на то, что по поручению главы Кашкадарьи Муротжона Азимова из области запрещён вывоз семян хлопчатника.

В сообщении говорится, что 28 декабря на посту «Умакай» в Чиракчинском районе сотрудники УБДД остановили три грузовика с семенами хлопчатника. Мужчина по имени Комил, назвавший себя экспедитором, представил товарную накладную, написанную от руки (без QR-кода) о том, что 94 тонны семян были отправлены кластером Oq Saroy Klaster на предприятие Marokand Gold Oil Extraction.

Среди документов отсутствовали электронный счёт-фактура (ЭСФ), электронный «тикет» о победе на биржевых торгах, договор и доверенность, сообщили в хокимияте Кашкадарьи. Пункт 67 приложения 2 к постановлению Кабинета министров №489 от 14 августа 2020 года гласит, что при перевозке товаров автотранспортом ЭСФ с QR-кодом должен быть предоставлен перевозчику в электронном или бумажном виде.

«В связи с отсутствием счёт-фактуры с QR-кодом и возникшими сомнениями по поводу представленных документов три грузовика с семенами хлопчатника были задержаны на законных основаниях», — говорится в сообщении.

По данным хокимията, на следующий день, 29 декабря, Oq Saroy Klaster оформил накладную об отправке 98,3 тонны семян Marokand Gold Oil Extraction, но бумажная копия ЭСФ, подтвержденная электронной подписью со стороны покупателя, предоставлена не была.

В сообщении подчёркивается, что каждый налогоплательщик должен составить ЭСФ перед отправкой покупателю товаров, проданных через электронную информационную систему, а получатель должен подтвердить получение товаров электронной подписью. Счета формируются в системе Государственного налогового комитета и являются основанием для расчета НДС.

В хокимияте назвали подозрительной продажу товаров без электронного счёта-фактуры и с накладной, написанной от руки. Первичный документ может быть использован только для придорожных проверок груженых товаров, и высока вероятность уклонения от уплаты налогов за счёт последующей потери накладной, отмечается в заявлении.

Правоохранительные органы области проводят оперативное изучение по факту вывоза предприятием Marokand Gold Oil Extraction семян у Oq Saroy Klaster без оформления электронного счёта-фактуры.

«Поскольку оперативные розыскные мероприятия проводятся с применением как прозрачных, так и непрозрачных методов, некоторые детали не раскрываются», — заявили в хокимияте.