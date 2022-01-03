По устному поручению хокима Кашкадарьинской области Муротжона Азимова посты дорожно-патрульной службы на границах областей запрещают вывозить семена хлопчатника из Кашкадарьи в Самаркандскую область. Об этом сообщила хоким города Каттакургана, сенатор Гавхар Алимова.

На сайте хокимията Каттакургана 2 января опубликовано обращение Гавхар Алимовой с заголовком «В Кашкадарье есть неписаные законы?» В начале статьи хоким задаётся вопросом, «почему в Кашкадарьинской области не действуют законы и постановления, действующие во всех регионах страны».

По её словам, предприятие Marokand gold oil extraksiya, создавшее почти 100 рабочих мест в Каттакургане, столкнулось с проблемой. 28 декабря глава компании Сайдин Рузиев прибыл в хокимият города и сообщил, что не может перевезти из Кашкадарьи в Самаркандскую область 100 тонн семян хлопчатника, закупленных на товарно-сырьевой бирже на основе открытого аукциона.

Фото: Хокимият Каттакургана.

Предприниматель утверждает, что его груз задержали сотрудники ДПС на границе двух областей «на основе поручения первого заместителя хокима Кашкадарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Нодира Эркаева».

«Я нашла номер телефона Нодира Худойбердиевича и позвонила ему. После того, как он несколько раз не ответил на мои звонки, я по SMS попросила его ответить на телефон. После нескольких попыток, наконец, удалось связаться по телефону с Нодиром Худойбердиевичем. Я попросила его помочь с пропуском грузовых автомобилей с семенами хлопчатника. Нодир Худойбердиевич сказал: «Опажон (сестра — ред.), я не могу вывозить семена за границу без разрешения хокима», — рассказала хоким Каттакургана.

Переписка Гавхар Алимовой с Муротжоном Азимовым. Фото: Хокимият Каттакургана.

Гавхар Алимова затем написала хокиму Кашкадарьи Муротжону Азимову (возглавил область 18 ноября) и попросила его пропустить груз. Он, по её словам, заявил, что ответит после изучения ситуации.

«Я с надеждой отправила хокиму все соответствующие документы в Telegram. Не получив ответа, я написала ему сообщения на Telegram и мобильный телефон, но, к сожалению, ответа не было», — заявила она.

Три дня спустя, 2 января, сотрудники ДПС, представившиеся Фарходом и Джахонгиром, позвонили предпринимателю и сказали, что он может перевезти свои грузовики через границу.

«Довольный предприниматель Сайдин Рузиев позвонил мне. Однако наша радость длилась недолго. Предприниматель позвонил мне и сказал, что сотрудники ДПС не могут отпустить грузовики, потому что первый заместитель хокима области Нодир Худойбердиевич не разрешает. После этого, когда я снова позвонила господину Нодиру Худойбердиевичу, он сказал: «Я только что разговаривал с хокимом, никакого разрешения на пропуск семян нет. Опажон, мне очень жаль, но я не могу отпустить грузовики», — рассказала она.

Гавхар Олимова со ссылкой на сотрудника ДПС Джахонгира заявила, что инспекторы «просто выполняют поручение». По её словам, остаётся открытым вопрос, почему звонили сотрудники и просили вывезти груз.

«Я четыре дня занималась вопросом пропуска 100 тонн семян. К сожалению, хокиму области так сложно было ответить „да“ или „нет“ на мое обращение и SMS. Новогодний праздник был испорчен и для предпринимателя, и для водителей, и для меня. Как можно объяснить, что хоким потратил четыре дня на вопрос перевозки 100 тонн семян? Я же работаю не для личной выгоды», — отметила хоким.

Глава Каттакургана заявила, что ожидает ответа от хокима области Муротжона Азимова.

«Газета.uz» обратилась за комментарием в пресс-службу хокимията Кашкадарьинской области, где заявили, что «вопрос тщательно и всесторонне изучается».

Не первый случай

В ноябре 2020 года по устному поручению хокимов Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей посты дорожно-патрульной службы на границах областей запретили перевозить семена хлопчатника из одного региона в другой. После вмешательства Антимонопольного комитета Узбекистана запреты были отменены.