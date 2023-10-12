Чехия заинтересована в уране и меди Узбекистана, а взамен может предложить технологии и горнодобывающее оборудование. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, приветствия премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, сообщило Чешское телевидение. Напомним, визит главы правительства Узбекистана в Чехию проходил 10−11 октября.

«Чехия — высокоиндустриальная страна, мы стремимся к укреплению энергетической безопасности. Конечно, в этом плане мы заинтересованы в ископаемых ресурсах от надёжных поставщиков. Взамен наши компании могут предложить (Узбекистану — ред.) технологии и ноу-хау, например, в области добычи и переработки ископаемого сырья, а также в сфере управления водными ресурсами», — цитирует премьер-министра Чехии Радио Прага.

«Узбекистан обладает значительными ресурсами меди, золота, урана и природного газа. Таким образом, добыча этого сырья открывает возможности для поставок чешских технологий и оборудования», — отмечается в сообщении правительства Чехии.

В ходе встречи также обсуждались возможности оборонно-промышленного сотрудничества. «Чешские компании заинтересованы стать надёжным партнёром для Вооружённых сил (Узбекистана — ред.) и тем самым предложить альтернативу военной технике российского происхождения времён Советского союза», сообщила пресс-служба правительства Чехии. По словам Петра Фиалы, в 2024 году Узбекистан посетит делегация чешских бизнесменов, представляющих оборонную отрасль и сферу безопасности.

Премьер Чехии добавил, что в следующем году должно открыться прямое авиасообщение между Прагой и Ташкентом.

Главы правительств двух стран подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества между правительствами Узбекистана и Чехии.

В принятом тексте обе страны заявляют, что заинтересованы в расширении взаимного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая оборонно-промышленную, экономическую или культурную, а также в сфере образования, исследований и науки. Обе страны выразили желание внести свой вклад в региональное сотрудничество между Европейским союзом и Центральной Азией.

Петр Фиала отметил, что Абдулла Арипов — первый узбекистанский премьер, посетивший Чехию. «Это своего рода сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении и наши отношения обретают новую динамику», — подчеркнул он.

Напомним, премьер-министр Чехии в апреле посетил Ташкент, где провёл переговоры с президентом и премьером Узбекистана и принял участие в бизнес-форуме, где подписали документы на 800 млн евро, включая поставку 30 электропоездов от Skoka на 320 млн евро. Чешская сторона заявила о заинтересованности в покупке урана и меди, поставках трамваев, поездов и самолётов. Обсуждались организация прямого авиасообщения и другие вопросы.

Уже в июле и августе авиакомпания Uzbekistan Airways получила два лёгких самолёта L-410 для выполнения полётов в Заамин, Зарафшан, Шахрисабз, Сох и другие города, с которыми много лет нет авиасообщения.

В ходе нынешнего визита премьера Узбекистана в Чехию «Узбекистон темир йуллари» и Škoda Group подписали контракт на поставку 30 электропоездов на сумму 320 млн евро. Абдулла Арипов назвал соглашение революционным для железных дорог Узбекистана. Производство частично низкопольных составов начнётся в следующем году.