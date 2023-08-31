Авиакомпания Uzbekistan Airways 31 августа получила второй лёгкий самолёт LET L-410 чешской LET Aircraft Industries. Первый такой самолёт прибыл в Ташкент в середине июля.

После приёмки на заводе-изготовителе и проверки лётных характеристик самолёт вылетел из города Куновице в Узбекистан. Он совершил промежуточные посадки для дозаправки в Болгарии, Турции, Армении, Азербайджане и Туркменистане, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

Планируется, что два LET L-410 будут выполнять рейсы в такие города, как Заамин, Зарафшан, Шахрисабз и Сох — после окончания аэродромных работ. Самолёты также будут задействованы на других коротких направлениях. Первый самолёт сейчас летает из столицы в Самарканд. В конце июля он совершил рейс в Заамин.

Турбовинтовой самолёт LET L-410 имеет 19 пассажирских мест и способен производить взлёты и посадки практически на любых видах взлётно-посадочных полос, включая сверхкороткие — длиной от 510 метров. При этом дальность полёта составляет до 1500 км.

Максимальная крейсерская скорость самолёта составляет 405 км/ч. Максимальная продолжительность полёта — 5 часов 10 минут. Максимальная эксплуатационная высота полёта — 4200 м. Бортовое электронное оборудование оснащено современными коммуникационные и навигационные системы Garmin GPS, усовершенствованная система предупреждения опасного сближения.

«Газета.uz» писала, что соглашение о приобретении двух L-410-E20 было подписано в Ташкенте 15 июня. В будущем возможны новые закупки таких самолётов (сообщалось о приобретении до четырёх машин).