По итогам визита делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Чехию были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на сумму более 800 млн евро, сообщила пресс-служба правительства.

Среди подписанных по итогам встречи политических документов — соглашение между правительствами Узбекистана и Чехии о реадмиссии и транзите граждан и протокол о его реализации, а также соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

В рамках официального визита делегации правительства Узбекистана в Чехию состоялись двусторонняя встреча премьер-министров, а также переговоры с представителями компаний Skoda, Omnipol, Crystal Bohemia, Primaco и другими ведущими компаниями Чехии.

Абдулла Арипов посетил Международную машиностроительную выставку в Брно, а также вместе с премьер-министром Чехии открыл чешско-узбекский бизнес-форум.

В выставке приняли участие 1260 компаний из 43 стран. Делегация Узбекистана участвовала в ней впервые с отдельным национальным стендом. Там были представлены примеры промышленного потенциала страны в сфере металлургии, автомобилестроения, электротехники, химической промышленности и производства строительных материалов.