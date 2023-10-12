Компания «Узбекистон темир йуллари» и чешская Škoda Group 11 октября подписали контракт на поставку 30 электропоездов на сумму 320 млн евро. На церемонии, состоявшейся в рамках Узбекско-чешского бизнес-форума, присутствовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и министр транспорта Илхом Махкамов.

Сайт Kurier Kolejowy со ссылкой на Škoda Group сообщает, что подписанный контракт является крупнейшим, когда-либо выигранным чешской компанией в Узбекистане.

Фото: Škoda Group / Kurier Kolejowy.

Производство четырёхвагонных составов для ширококолейной дороги (1520 мм) начнётся в следующем году. Производство основных деталей будет осуществляться на заводе в Остраве, а часть сборки вагонов — в Узбекистане, говорится в сообщении.

Вагоны будут частично низкопольными, оборудованы Wi-Fi, а также системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Аналогичные поезда компания производит для железнодорожных операторов Латвии и Эстонии.

Фото: Škoda Group / Kurier Kolejowy.

Проект финансируется чешскими банками при поддержке чешской компании по страхованию экспорта EGAP.

Абдулла Арипов назвал соглашение по закупке чешских поездов революционным шагом для железных дорог Узбекистана.

«Это сотрудничество — только начало многообещающего партнёрства. Мы осознаем огромный потенциал, которым обладает Škoda в Узбекистане», — сказал премьер-министр.

«Тот факт, что нас выбрали поставщиком поездов в Узбекистан, является не только доказательством высокого качества нашей техники, но и значимым шагом на пути укрепления нашего международного партнёрства», — сказал президент Škoda Group по Центральному и Восточному региону Зденек Свата.

Фото: Škoda Group / Kurier Kolejowy.

О том, что Узбекистан закупает 30 поездов в Чехии, стало известно накануне из постановления президента о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта.

Сотрудничество двух стран в сфере транспорта обсуждалось во время визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Ташкент в апреле. Тогда сообщалось, что компания Škoda Transportation участвует в тендере на поставку 34 современных поездов в Узбекистан.

По данным пресс-службы правительства Узбекистана, в рамках визита в Чехию подписаны инвестиционные договоры и торговые соглашения на общую сумму свыше 800 млн евро.