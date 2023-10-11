Срок погашения основного долга компании «Узбекистон темир йуллари» по кредитам Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) продлевается на пять лет без изменений процентных ставок. Об этом говорится в постановлении президента от 10 октября, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Кредиты были привлечены через Национальный банк внешнеэкономической деятельности (НБУ), поэтому президент рекомендует Центрального банку не применять в порядке исключения к НБУ требований по классификации качества активов и штрафных санкций из-за пролонгации сроков погашения основного долга по кредитам.

Какой долг у компании перед ФРРУ не сообщается, но в 2017 году для строительства кольцевой надземной линии метрополитена в Ташкента фонд выделял 140 млн долларов, а «Узбекистон темир йуллари» отвечала за эффективное использование средств.

Кроме того, президент поручил ФРРУ в порядке исключения выделить из Фонда развития промышленности (с капиталом 1 млрд долларов) непосредственно «Узбекистон темир йуллари» под гарантию предприятий в его составе кредит на 150 млн долларов со сроком в 10 лет по ставке 5% годовых, включая трёхлетний льготный период. Средства пойдут на производство грузовых и пассажирских вагонов и увеличения действующих мощностей для наращивания экспорта, говорится в документе.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектов и договоров, заключаемые в их рамках, должны проходить экспертизу в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов».

С 1 января 2026 года «Узбекистон темир йуллари» и его предприятиям разрешается реализовывать, передавать в аренду, закупать и поставлять товары, а также выполнять работы (услуги) на основании взаимных прямых договоров.

УТЙ в порядке исключения разрешается закупать оборудование, товары (работы, услуги), комплектующие и запчасти, необходимые для производства и ремонта подвижного состава, а также запчасти, технику и програмнные продукты для ремонта и строительства железных дорог, в рамках прямых договоров с производственным предприятиями и их официальными дилерами (дистрибьютерами).

С 2027 года обнуляется пошлина на импорт подъёмных талей и подъёмников с приводом электрического двигателя (код ТН ВЭД 8425 11 000 0), гидравлические домкраты и подъёмники для поднятия транспорта (8425 42 000 0) и прочие домкраты и подъёмники для поднятия транспорта (8425 49 000 0).

В порядке исключения Министерству экономики и финансов, Министерству транспорта и АО «Узбекистон темир йуллари» разрешается привлекать до 1 января 2026 года международных экспертов, консультантов по консалтингу, аудиту и инвестициям, а также инвестиционные банки и иные специализированные компании в рамках реформирования железнодорожной отрасли путём отбора наилучших предложений на основании прямых договоров. При этом проведение обязательной экспертизы заключаемых с ними договоров и дополнительных соглашений к ним не требуется.

Как мы сообщали ранее, на базе «Узбекистон темир йуллари» до конца года будут созданы отдельные компании по инфраструктуре, грузовым вагонам и логистике, пассажирским перевозкам (отдельно — по скоростным поездам) и управлению станциями. Ж/д вокзалы Ташкента, Самарканда и Коканда планируется развивать в рамках государственно-частного партнёрства. Поручено также изучить эффективность проектов по электрификации участка «Навои-Учкудук», строительству второй электрифицированной линии «Ташкент-Ангрен» и других.