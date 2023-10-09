Ташкентский урбанист, автор проекта Archemistry | Urban Искандар Солиев, регулярно публикующий концепты улучшения улиц и перекрёстков столицы, представил очередной проект — реорганизация загруженного перекрёстка у Медицинской академии (старый ТашМИ).





Когда-то здесь по улице Махтумкули ходил трамвай. После ликвидации трамвайной линии пространство под ней было заасфальтировано. И без того широкая проезжая часть по мосту над каналом Салар сегодня расширена до 14 (!) полос, минимум шесть из которых представляют собой совершенно бесполезное пространство (это видно по следам на асфальте). В часы пик автомобили, едущие от центра, включая автобусы, стоят в плотной пробке.





«Пока это только концепт (потоки, моделирование, аналитика не продумывались, потому что у меня нет доступа к такой информации», — отметил специалист.

Чтобы общественный транспорт не стоял в пробках, он предлагает создать выделенную полосу по центру улицы — там же, где располагалась трамвайная линия.





«Большие бесполезные асфальтовые площади» урбанист предлагает разделить на островки безопасности и «дождевые сады». Он отметил, что текущую конфигурацию улицы не трогал, хотя можно разработать и другие варианты.





Небезопасное пространство под мостом вдоль канала Салар Искандар Солиев предлагает превратить в набережную, где горожане могли бы совершать прогулки.

До этого урбанист публиковал ряд других концептов (они приводятся ниже). «Газета.uz» спросила у него, с какой целью он разрабатывает свои проекты, каких результатов ожидает и связывались ли с ним когда-либо представители властей.

— Для чего вы разрабатываете эти концепты? Какие цели преследуете и каких результатов ожидаете — от общества, от властей?

— Цель таких концептов — привлечь внимание общественности и ответственных лиц к имеющимся проблемам. Визуальное представление должно помочь представить и лучше понять, что предлагается.

И самое важное — показать, что добиться значительных улучшений на самом деле можно без больших затрат и в быстрый срок.

Я считаю, что в первую очередь должно измениться восприятие общественности, которая должна начать обращать внимание на проблемы и понимать, что их нужно решать. Поскольку приоритет традиционно уделяется автомобилям и автомобилисты обычно более активны, в обществе сложились неправильные представления о том, каким должен быть город. Результат, которого я ожидаю, — изменить эти представления.

Если говорить об ожиданиях от хокимията, властей, то я бы хотел, чтобы они поняли необходимость как можно скорее вернуть город людям, важность внедрения именно правильных изменений, а также больше учитывали мнения специалистов.

— Концепты вы разрабатываете сами или у вас есть команда?

— Концепты я в основном разрабатываю сам, иногда мне могут помогать знакомые специалисты. Пока сообщество Archemistry | Urban, которое я инициировал, не такое большое. Возможно, в будущем желающих помогать станет больше и появится возможность реализовывать конкретные проекты.

— Обращались ли к вам когда-нибудь представители хокимията по поводу разработанных вами предложений? Были ли внедрены какие-то ваши концепты? Организация одностороннего движения возле Экопарка после того, как это предложили вы, — это совпадение или к вам прислушались?

— До настоящего времени никто из хокимията со мной не связывался. Если бы кто-то обратился и мы могли бы добиться изменений на деле, считаю, что от этого город только выиграл бы.

Ни по одному из предложенных мной концептов пока ничего не внедрено. В основном активные обсуждения происходят в интернете.

Максимум изменений, которых можно добиться, — это установка светофоров и нанесение зебры, даже если светофор в этом месте не нужен (речь о перекрёстке возле реконструированной Республиканской детской библиотеки — после публикации «Газеты.uz» здесь установили светофоры, редакция и специалисты, включая Искандара Солиева предлагали организовать круговое движение — ред.).

По моему мнению, проблема именно в этом — тщательной проработки проектов нет, анализ с учётом конкретной местности не проводится. Применяются быстрые и не требующие глубокой проработки решения, причём применяются они одинаково везде.

Одностороннее движение перед школой №64 и Экопарком было организовано одновременно с публикацией моего концепта — это просто совпадение. В концепте предусматривалось совершенно другое. Сейчас в этом месте движение организовано не так, как нужно. Самое главное — не создана инклюзивная среда для людей.

Концепты Искандара Солиева

Репортажи «Газеты.uz» с участием Искандара Солиева