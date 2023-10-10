Узбекистан 10 октября направил почти 100 тонн гуманитарную помощь народу Афганистана, пострадавшему от землетрясения, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Гуманитарная помощь была доставлена под руководством специального представителя президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева.

В состав груза вошли продукты питания: мука, пшеница, масло, макароны, мясные изделия, рис, сахар. Кроме того, гуманитарная помощь включает палатки и одеяла, а также средства для оказания первой медицинской помощи.

Груз был доставлен в страну грузовым самолётом Boeing-747 авиакомпании My Freighter.





Как сообщил корреспондент издания Kun.uz, находящийся в Герате, делегацию Узбекистана приветствовали председатель комиссии по ликвидации последствий землетрясения, сформированной правительством Афганистана, Шарафуддин Муслим Мавлави, его заместитель Ахмадулла Муттаки и заместитель министра транспорта и гражданской авиации Абдул Саттар Гурвол.

«Узбекистан — братская страна, которая всегда первая нам помогала. Я сам несколько раз получал помощь из вашей страны и участвовал в ее распределении среди нашего страждущего народа. […] Как наш лучший сосед, вы всегда поддерживаете нас в дни тяжёлых испытаний, посланных Богом. Наш народ никогда этого не забудет», — сказал Шарафуддин Мавлави, выразив благодарность от имени правительства и народа Афганистана.

Абдул Саттар Гурвол сообщил корреспонденту Kun.uz, что правительственная комиссия работает над ликвидацией последствий землетрясения. В первую очередь помощь оказывается больным и тем, чьи дома разрушены. До сегодняшнего дня в Афганистан поступала гуманитарная помощь из ОАЭ, ожидается, что помощь поступит и из Турции.

Напомним, землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 произошло утром 7 октября. Его эпицентр находился в 40 км к северо-западу от Герата — четвёртого по величине города страны и столицы одноимённой провинции. За основным толчком последовало несколько афтершоков, полностью разрушены нескольких деревень. Погибли более 2400 человек, пострадали около 2000 жителей. Узбекистан ранее выразил соболезнования.