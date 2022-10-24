23 октября в 17:03 в аэропорту Ташкента приземлился первый самолёт Boeing-747, приобретённый узбекистанской авиакомпанией. Владельцем двухпалубного широкофюзеляжного самолёта вместимостью 105 тонн, известного как Jumbo Jet, а также как «Королева небес», стал грузовой перевозчик My Freighter. Как сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports, прибытие самолета по традиции встретили водяной аркой.

Воздушное судно стало первым в собственном авиапарке My Freighter. Компания, основанная в 2019 году, до этого выполняла грузовые рейсы на самолётах, арендуемых у авиакомпании Uzbekistan Airways.

My Freighter планирует приобрести ещё пять грузовых самолетов типа 747, а в течение пяти лет — увеличить авиапарк до 20 грузовых бортов, говорится в сообщении.

В 2022 году My Freighter выполнила 410 грузовых рейсов. Компания имеет склады в 10 крупных городах Китая, в Европе точки сбора базируются в Чехии, Люксембурге, Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а также в ОАЭ, Южной Корее, России, Бразилии и Вьетнаме.

Telegram-канал «Авиачайхана» пишет, что прибывший самолёт — выпущенная 20 февраля 1985 года грузовая версия Boeing 747−281 °F с четырьмя двигателями от General Electric GE CF6−50E2. За 37 лет службы самолёт успел сменить несколько эксплуатантов. Он начал службу в Японии, позже были США, Россия, Грузия, Армения, Молдова и, наконец, Узбекистан. «При должном техническом обслуживании количество лет — не показатель для летательного аппарата», — подчёркивает канал.

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