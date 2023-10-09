Более 2400 человек погибли и более 2000 были ранены в результате мощного землетрясения на западе Афганистана по состоянию на воскресенье. Повреждения получили или разрушены более 1300 домов, сообщает афганский телеканал TOLOnews.

Первоначально сообщалось о почти 10 тысячах пострадавших, однако эта цифра была пересмотрена.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу около 11 часов утра по местному времени. Его эпицентр находился в 40 км к северо-западу от Герата — четвёртого по величине города страны и столицы одноимённой провинции. За основным толчком последовало несколько афтершоков. Сообщается о полном разрушении нескольких деревень.

Количество жертв может вырасти по мере продолжения поисково-спасательной операции. В ликвидации последствий участвуют военные, помощь оказывают Всемирная организация здравоохранения, Международная организация по миграции, ЮНИСЕФ, «Врачи без границ» и другие организации.

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество объединиться и поддержать людей, пострадавших от землетрясения. Он подчеркнул, что многие из них нуждались в помощи и до нашествия стихийного бедствия, особенно с учётом приближения зимы.

МИД Узбекистана выразил соболезнования семьям жертв землетрясения. «Разделяем горе афганского народа и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении.

«Узбекская сторона солидарна с Афганистаном и его народом в эти трудные времена», — отметили в МИДе.

Землетрясения довольно часты в Афганистане. В июне прошлого года в провинции Пактика произошло землетрясение магнитудой 6,1, тогда погибло более 1000 человек.