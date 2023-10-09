Новым хокимом Яккасарайского района Ташкента стала Нилуфар Анваровна Аллабергенова, сообщила пресс-служба столичной администрации. Женщина впервые возглавила один из районов Ташкента.

Нилуфар Аллабергенова родилась в 1971 году в Ташкенте. В 1995 году окончила Ташкентский государственный юридический институт.

Работала на ряде ответственных должностей, в том числе в разные годы занимала должность заместителя прокурора в Яшнабадском, Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах.

С 2019 года по настоящее время работала прокурором Яккасарайского района.

На днях Анвар Сайфутдинов, с сентября 2019 года работавший хокимом Яккасарайского района, был назначен хокимом Мирабадского района.

В феврале 2020 года прокурор Ташкента после вырубки в махалле Юнуса Раджаби 81 дерева объявлял выговор Нилуфар Аллабергеновой за недостаточный прокурорский надзор за исполнением законов в районе.