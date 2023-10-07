Анвар Назарович Сайфутдинов назначен на должность хокима Мирабадского района Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба хокомията столицы.

С сентября 2019 года он работал хокимом Яккасарайского района.

Анвар Сайфутдинов родился в 1981 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный технический университет в 2005 году и Ташкентский государственный экономический университет в 2009 году.

Ранее работал исполнительным директором компании Navro’z-FT, а также занимал руководящие должности на частном предприятии Sanico Trading, дочернем предприятии Shinkonrakttorg и компании Sanico Group.