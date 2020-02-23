История с рощей, вырубленной, несмотря на действующий мораторий, в Яккасарайском районе Ташкента, разрешилась благополучно. Благодаря усилиям инициативных граждан и широкому освещению в СМИ, на инцидент обратили внимание руководство города и страны. Всю ночь и весь воскресный день на месте 81 вырубленного дерева с привлечением большого количества техники и людей велась работа по расчистке территории и посадке новых деревьев. Остановит ли этот случай дальнейшую незаконную вырубку деревьев? Будут ли власти таким же образом реагировать на похожие инциденты? Эти вопросы сейчас интересуют общественность.
Уголовное дело
Прокуратура Ташкента сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц хокимията Яккасарайского района и компании Building And Supplies.
Фото: Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкента.
В роще между домами №66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 на улице Юнуса Раджаби 20 февраля было вырублено 81 дерево, в том числе карагач (6), клён (3), акация (1), айлант (11), ясень (24), софора (10), дуб (3), бруссонетия — бумажное дерево (9) и тутовник (14). Деревьям было примерно по четыре десятка лет. Выяснилось, что хокимият района выдал разрешение Building And Supplies на вырубку 70 деревьев (дата документа не указывается).
Фото: Пресс-служба ГУВД Ташкента.
Как уточняет городская прокуратура, согласно решению бывшего хокима столицы Рахмонбека Усманова от 18 апреля 2018 года, указанный участок площадью 0,5 га был выделен Building And Supplies под строительство многоэтажных жилых домов. Building And Supplies зарегистрирована 2 февраля 2018 года с уставным фондом 7 млн сумов. Учредителем и руководителем указан Абдурахим Кадиров.
4 июля 2018 года бывший прокурор Ташкента Шерзод Облакулов внес протест на незаконное решение хокима из-за нарушений градостроительных норм. Решением хокима от 17 июля 2018 года протест был удовлетворен, а предыдущее решение о выделении земли отменено.
Несогласная с этим Building And Supplies подала заявление в административный суд Бектемирского района и добилась сохранения решения.
Жильцы прилегающих к участку домов подали иск в административный суд Чиланзарского района на отмену первого решения хокима Ташкента, но суд 11 декабря 2019 года отказал в удовлетворении заявления и оставил документ без изменений. 27 января 2020 года апелляционная инстанция Ташкентского городского административного суда также оставила решение без изменений.
Ущерб
Прокуратура Ташкента признала вырубку 81 многолетнего дерева компанией Building And Supplies незаконной и оценила ущерб в 630,4 млн сумов.
Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, в отношении заместителя хокима Яккасарайского района Абдувосилхона Саттарова, выдавшего разрешение на вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, совершенное с причинением особо крупного ущерба), а в отношении учредителя Building And Supplies Абдурахима Кадирова — по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса или других насаждений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.
Согласно части 4 статьи 198 УК, в случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы. У двух обвиняемых во время предварительного следствия было взыскано 1 млрд 891,3 млн сумов.
В качестве меры пресечения обвиняемым назначен залог: Абдувосилхон Саттаров внес сумму в размере 53 млн сумов, а Абрурахим Кадиров — 55,7 млн сумов.
Прокуратура Ташкента продолжает следствие.
Увольнения и выговор
Как дополняет ГУВД Ташкента, приказом министра внутренних дел Пулата Бобожонова начальнику УКД УВД Яккасарайского района подполковнику Х. Хайдарову, а также начальнику территориального отдела ОВД Х. Уринбоеву сделан выговор, а инспектор профилактики махалли имени Юнуса Раджаби С. Сафаров освобожден от занимаемой должности.
Кроме того, выговор от прокурора Ташкента получила прокурор Яккасарайского района Нилюфар Аллабергенова.
Новый сад
В ночь на 23 февраля работники Управления благоустройства начали расчищать территорию и высаживать саженцы. По состоянию на 16:00 в воскресенье работы по восстановлению зеленой рощи продолжались.
Как сообщила пресс-служба хокимията Ташкента, на месте рощи будет разбит «Зеленый сад», где будет высажено 37 каштанов, 39 чинар, 37 акаций шаровидных (другое название — робиния Умбракулифера), 37 розовых деревьев. Все саженцы имеют высоту 3,5−4 м.
Начальник Управления благоустройства хокимията Яккасарайского района также отметил, что на территории сада появятся детские площадки и прогулочные зоны. На возведение сада привлечено 25 единиц техники и свыше 300 работников.
30 октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В этот период запрещено выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников. Несмотря на мораторий, сообщения о незаконной вырубке деревьев в разных регионах страны появляются регулярно.
Обновлено: прокурор Яккасарайского района не уволена, а получила выговор.
Fahriddin Allamuratov
Судей поголовно надо уволить и набрать молодых и честных! Судебная система у нас никуда не годится!
Отто Кестер
С нашим Президентом Шавкатом Миромоновичом Мирзиёевым народ Узбекистана ждет великое будущее. С каждым днем люди живут лучше и лучше.
Профессор Преображенский
Откуда у зам. хокима Яккасарайского района столько денег на выплату штрафа? Можно узнать, какая у него зарплата? Судить надо всех причастных, а не устраивать разовую показательную порку. Бывший хоким столицы понес наказание за свои решения, противоречащие законодательству? Если у нас и дальше “сверху“ будут нарушения, то о каком соблюдении законов можно говорить вообще? Деньги любой ценой- это наш лозунг! Да хоть на кирпичи город разберите, сломайте всё и разрушьте- лишь бы заплатили. Так выходит?
Tima Tima
Если рощу вырубили, то как её спасти? Вы же не можете восстановить например разбитую вазу так чтобы она была как новая, без следов ремонта. Можно было написать что-то типа что на месте вырубленной рощи будет новый зелёный сад. В остальном молодцы, и фото и информация исчерпывающая!!! Так держать!!!
Eugenie Muminova
“Вырубленную рощу удалось спасти“ — в смысле, СПАСТИ? Простите, я высокого мнения о вашем ресурсе и вашей работе, как правило, но здесь у вас что-то не так. Как это, удалось спасти уже вырубленную рощу? Взрослые деревья телепортировали на место?
Азиз Мирджураев
Вообще маразм разрешать застройку в городе. Необходимо чтобы под девелопеоские проекты отдавали пустующие земли за городом — там надо развивать новые микрорайоны
Борис Халиков
Почему дело не возбудили против Хокима Яккасарайского района, и председателя госкомите по экологии города? Деревья были спилены по указанию Хокима Яккасарайского района. Саттаров(уже привлекался к УО) выполнял его поручение. Начальник РУВД Яккасарайского района, не выговор должен получить, а должен быть уволен из органов.
Munavar Shukurova
не только на год а на всю жизнь внести мараторий на вырубку деревьев. ато после декабря начнут пилить вырубать и их вредителей зелёных зон не остановишь.
ihtiyor karimov
Спасти не удалось а заставили заново сажать деревя .
Рустам Умаров
как быстро, — и деньги нашлись на возмещение ущерба и техника с людьми на благоустройство, а также утвержден план по созданию детской площадки, прогулочной зоны. ОПЕРАТИВНО! Решение бывшего хокима всё же нашло силу. А почему? Вот у нас так же, -под конец 2019 года решением бывшего хокима Сергелийского района от февраля 2018 года была снесена автостоянка на С-7, под предлогом, что будет возведена современная многоярусная автостоянка. Всё разломали, строительный мусор на территории. Её оградили высокой стеной, а строительство- ноль. И теперь вроде там будет строиться жилой дом, какая то кампания выкупила этот участок. На стоянке размещалось более 150 автомашин. Сейчас во близ лежащих дворах владельцы машин усиленно строят навесы. Тем самым не будут детских площадок, мест для отдыха. Кто дал согласие на это? А слом автостоянки и общения специалистов хокимията МОШЕННИЧЕСТВО. Никому до это нет дела!
Шухрат Ахмедов
Видимо здесь без Самого
не обошлось
Антон Павлович
У двух обвиняемых во время предварительного следствия было взыскано 1 млрд 891,3 млн сумов.
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Нормально так вот зам. хокиму района принести с дома почти лярд налом штрафа? И хочу поправить! Это была реакция руководства страны, а не “руководства страны и хокимиата“! Хокимиату города давно плевать на все!!! А прокуратура просто еще раз убедила меня в своей никчемности! Пока реакции не последовало — пальцем не пошевелили!
Maermir Mirzaev
Вырубленную рощу уже никак не спасёшь, к сожалению. Правильнее — Начаты работы по КОМПЕНСАЦИОННОМУ восстановлению ландшафта на месте вырубленной рощи. Ну, как-то так..
Dil'murad Ibragimov
Не хорошие люди
Jake Sully
Нужно было посадить ещё карагач, клён, ясень, софора, дуб и тутовник — чтобы возместить вырубленные виды деревьев. А также, для биоразнообразия.