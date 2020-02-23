История с рощей, вырубленной, несмотря на действующий мораторий, в Яккасарайском районе Ташкента, разрешилась благополучно. Благодаря усилиям инициативных граждан и широкому освещению в СМИ, на инцидент обратили внимание руководство города и страны. Всю ночь и весь воскресный день на месте 81 вырубленного дерева с привлечением большого количества техники и людей велась работа по расчистке территории и посадке новых деревьев. Остановит ли этот случай дальнейшую незаконную вырубку деревьев? Будут ли власти таким же образом реагировать на похожие инциденты? Эти вопросы сейчас интересуют общественность.

Уголовное дело

Прокуратура Ташкента сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц хокимията Яккасарайского района и компании Building And Supplies.

Фото: Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкента.

В роще между домами №66/1, 66/2, 66/3, 66/4 и 72 на улице Юнуса Раджаби 20 февраля было вырублено 81 дерево, в том числе карагач (6), клён (3), акация (1), айлант (11), ясень (24), софора (10), дуб (3), бруссонетия — бумажное дерево (9) и тутовник (14). Деревьям было примерно по четыре десятка лет. Выяснилось, что хокимият района выдал разрешение Building And Supplies на вырубку 70 деревьев (дата документа не указывается).

Фото: Пресс-служба ГУВД Ташкента.

Как уточняет городская прокуратура, согласно решению бывшего хокима столицы Рахмонбека Усманова от 18 апреля 2018 года, указанный участок площадью 0,5 га был выделен Building And Supplies под строительство многоэтажных жилых домов. Building And Supplies зарегистрирована 2 февраля 2018 года с уставным фондом 7 млн сумов. Учредителем и руководителем указан Абдурахим Кадиров.

4 июля 2018 года бывший прокурор Ташкента Шерзод Облакулов внес протест на незаконное решение хокима из-за нарушений градостроительных норм. Решением хокима от 17 июля 2018 года протест был удовлетворен, а предыдущее решение о выделении земли отменено.





Несогласная с этим Building And Supplies подала заявление в административный суд Бектемирского района и добилась сохранения решения.

Жильцы прилегающих к участку домов подали иск в административный суд Чиланзарского района на отмену первого решения хокима Ташкента, но суд 11 декабря 2019 года отказал в удовлетворении заявления и оставил документ без изменений. 27 января 2020 года апелляционная инстанция Ташкентского городского административного суда также оставила решение без изменений.

Ущерб





Прокуратура Ташкента признала вырубку 81 многолетнего дерева компанией Building And Supplies незаконной и оценила ущерб в 630,4 млн сумов.

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, в отношении заместителя хокима Яккасарайского района Абдувосилхона Саттарова, выдавшего разрешение на вырубку деревьев, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями, совершенное с причинением особо крупного ущерба), а в отношении учредителя Building And Supplies Абдурахима Кадирова — по части 2 статьи 198 (незаконная порубка леса или других насаждений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.

Согласно части 4 статьи 198 УК, в случае возмещения причиненного материального ущерба в трехкратном размере не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы. У двух обвиняемых во время предварительного следствия было взыскано 1 млрд 891,3 млн сумов.





В качестве меры пресечения обвиняемым назначен залог: Абдувосилхон Саттаров внес сумму в размере 53 млн сумов, а Абрурахим Кадиров — 55,7 млн сумов.

Прокуратура Ташкента продолжает следствие.

Увольнения и выговор

Как дополняет ГУВД Ташкента, приказом министра внутренних дел Пулата Бобожонова начальнику УКД УВД Яккасарайского района подполковнику Х. Хайдарову, а также начальнику территориального отдела ОВД Х. Уринбоеву сделан выговор, а инспектор профилактики махалли имени Юнуса Раджаби С. Сафаров освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, выговор от прокурора Ташкента получила прокурор Яккасарайского района Нилюфар Аллабергенова.

Новый сад





В ночь на 23 февраля работники Управления благоустройства начали расчищать территорию и высаживать саженцы. По состоянию на 16:00 в воскресенье работы по восстановлению зеленой рощи продолжались.

Как сообщила пресс-служба хокимията Ташкента, на месте рощи будет разбит «Зеленый сад», где будет высажено 37 каштанов, 39 чинар, 37 акаций шаровидных (другое название — робиния Умбракулифера), 37 розовых деревьев. Все саженцы имеют высоту 3,5−4 м.

Начальник Управления благоустройства хокимията Яккасарайского района также отметил, что на территории сада появятся детские площадки и прогулочные зоны. На возведение сада привлечено 25 единиц техники и свыше 300 работников.

30 октября прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В этот период запрещено выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников. Несмотря на мораторий, сообщения о незаконной вырубке деревьев в разных регионах страны появляются регулярно.

Обновлено: прокурор Яккасарайского района не уволена, а получила выговор.