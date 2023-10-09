Народно-демократическая партия Узбекистана на заседании 9 октября обсудила проект конституционного закона о поправках в Избирательный кодекс и семь законов, связанных с порядком проведения выборов и референдума, сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

В частности, предлагается включить в Избирательный кодекс порядок проведения выборов в Законодательную палату на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов Законодательной палаты будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).

Кроме того, планируется создать систему избирательных комиссий ЦИК, областных, районных и городских избирательных комиссий при проведении выборов в кенгаши народных депутатов областей и Ташкента.

Поправками предусматривается сократить количество членов Центральной избирательной комиссии минимум с 15 до 9, и как минимум один из ее членов будет представлять Каракалпакстан. Вводятся также новые нормы, определяющие полномочия районных и городских избирательных комиссий.

Депутаты при обсуждении проекта конституционного закона подчеркнули, что предлагаемые изменения и дополнения послужат реализации новой редакции Конституции Узбекистана на практике и тем самым приведут в соответствие ряд законодательных норм. Они также отметили, что переход к мажоритарно-пропорциональной системе «послужит обновлению и дальнейшей демократизации государственного управления, усилению роли политических партий в модернизации страны».

После предложений и замечаний члены фракции одобрили проект.

Напомним, перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий в марте предложил сам президент, встречаясь с депутатами. После референдума о Конституции в новой редакции Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о введении мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

Прежние парламентские выборы в Узбекистане проводились по мажоритарной системе, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.

Политолог Фарход Толипов ранее объяснил, как работает эта новая система. Он, в частности, отметил, что в условиях политической стагнации переход к новой избирательной системе не принесёт ожидаемого результата.