В Узбекистане планируется перейти на мажоритарно-пропорциональную (смешанную) избирательную систему формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей. Изменения предусмотрены недавним указом президента о реализации Конституции в новой редакции. «Газета.uz» поговорила с политологом, доктором наук Фарходом Толиповым о том, что представляет из себя смешанная избирательная система и что изменится с её вводом.

Фарход Толипов. Фото: Facebook.



Мажоритарная и пропорциональная системы: отличия, плюсы и минусы

Мажоритарная система — это избирательная система, при которой избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов по избирательным округам.

Например, на выборах 150 депутатов Законодательной палаты формируются 150 территориальных избирательных округов. Каждый из них разделён на избирательные участки, где голосуют граждане. От каждого округа избирается один депутат.

Парламентские выборы 2019 года.



В Узбекистане зарегистрировано пять политических партий. Каждая выдвигает по одному кандидату от себя в пределах одного избирательного округа. У участников предвыборной гонки своя программа, видение политических проблем страны — на то они и соперничают друг с другом. В течение трёх месяцев до дня проведения выборов представители партий встречаются с избирателями и рассказывают, что хотят сделать.

В день выборов избиратели приходят на избирательные участки и отдают свои голоса в пользу одного из пяти кандидатов. По округу избранным депутатом считается тот, кто набрал наибольшее количество голосов.





Преимущество мажоритарной системы, по мнению Фархода Толипова, заключается в её стабильности.

«Допустим, что в стране есть крупная политическая партия, которая выигрывает на выборах за счёт своей узнаваемости. В итоге у её представителей численный перевес в нижней палате Олий Мажлиса. С этой точки зрения работа парламента будет относительно стабильной — никто вызов бросать не станет», — говорит Фарход Толипов.

Обратная сторона стабильности мажоритарной системы — однобокость, отмечает политолог. Система работает в пользу крупных, сильных партий, чьих представителей в парламенте всегда большинство. Поэтому даже если кандидат от мелкой партии выигрывает гонку в своём округе, в Законодательной палате его голос оказывается незначительным, поскольку численное преимущество остаётся на стороне крупных партий. В итоге идеи депутата небольшой партии выражаются в политике не столь явно, как могли бы.





«Это недостаток системы. Когда кресла в Закпалате механически занимают те, кто просто набрал больше голосов, законы, которые принимают депутаты, могут не отражать локальные проблемы избирательных округов. Причина этого заключается в отсутствии более мелких партий, которые могли бы вносить в повестку локальные проблемы», — объясняет политолог.

Пропорциональная система — это избирательная система, в которой каждая партия получает в парламенте число мандатов, равное количеству отданных за неё голосов на выборах. От мажоритарной она отличается тем, что предлагает избирателям голосовать не за конкретного кандидата от партии, а фактически за саму партию.

При пропорциональной системе каждая партия выставляет на голосование списки кандидатов на посты депутатов. Партии самостоятельно формируют списки, включают в них самых активных, наиболее известных политических деятелей. Число кандидатов от каждой партии, полагает политолог, должен определить закон, проект которого сейчас разрабатывается.





Ознакомившись со списками кандидатов, избиратель делает выбор в пользу одного из них, а, следовательно, конкретной партии.

«Количество мест в парламенте зависит от того, сколько голосов соберут партии. Условно говоря, если партию „А“ поддержали 30% избирателей, а партию „Б“ — 25%, то первая получит 30 мест в Закпалате, вторая — 25. Эти места партии распределят между кандидатами из своих списков», — говорит Фарход Толипов.

Преимущество пропорциональной системы заключается в том, что попасть в парламент могут не только крупные политические силы, победившие на выборах, но и мелкие партии. Последние могут рассчитывать на минимальное количество мест — нижний порог тоже должен быть определён законом.

«Мелкие партии — это тоже политическая сила, которая отражает интересы своего электората. Их присутствие делает систему более плюралистической, а реальную борьбу между партиями — более вероятной. Например, мелкие партии, которые в силу слабости могут уступать сильным оппонентам в процессе принятия решений, законов, могут объединяться в коалиции и в таком виде представлять более грозную силу по отношению к партии-лидеру», — разъясняет политолог.

Слабой стороной пропорциональной системы можно назвать ослабление связи между депутатами и избирателями, особенно в регионах. Негативным фактором может быть и то, что часто для привлечения внимания к партиям в списках фигурируют известные личности: актёры, спортсмены, певцы, которые после победы на выборах отдают свой мандат другим, не известным избирателям кандидатам, занимавшим в списке более низкие позиции.

«Пропорциональная система используется в Австрии, Дании, Бельгии и ряде других стран с развитой партийной системой. В нашем случае не считаю возможным переход на неё, поскольку политические процессы, реформы в Узбекистане находятся в стагнации. Нет равного соперничества демократических сил — достаточно посмотреть на „борьбу“ партий, которые представляют собой искусственные формирования и лояльны к властям. Вверять только им политическую жизнь страны считаю преждевременным», — говорит Фарход Толипов.

Смешанная избирательная система: суть и перспективы

Переход на мажоритарно-пропорциональную, или смешанную, избирательную систему рассматривается как одна из первоочередных мер по реализации Конституции Узбекистана в новой редакции. Фарход Толипов считает такой шаг несколько несвоевременным.

«Решения об изменении избирательной системы должны исходить из богатого политического опыта, опыта реальной борьбы различных политических сил, в частности, партий или отдельных крупных политиков. Когда есть материал для анализа, после которого становится понятно, что систему нужно совершенствовать, потому что она не оправдывает себя, не отвечает требованиям времени. В Узбекистане другая ситуация, поэтому решение о переходе на смешанную систему пока что вызывает недоумение», — говорит эксперт.

Смешанная система представляет собой гибрид мажоритарной и пропорциональной систем. Её суть заключается в том, что в один и тот же представительный орган власти часть депутатов избирается персонально по мажоритарным округам, а другая часть — на партийной основе по пропорциональному принципу представительства. Предполагается, что избиратель на выборах получается в руки два бюллетеня. Один он заполняет за кандидата, другой — за партию.





Порядок распределения мест в парламенте между мажоритарщиками и пропорционалистами в разных странах отличается. В Германии это 50% на 50%, в Италии — 75% на 25%, в соседнем Казахстане — 70% на 30%. Каким соотношение будет в Узбекистане, пока неизвестно.

Считается, что смешанная система позволяет сформировать парламент, который своим составом отражает соотношение политических сил в обществе. Она также укрепляет политические партии и способствует росту конкуренции. Однако Фарход Толипов признаётся, что плохо представляет себе, как будет работать смешанная система в условиях, которые сложились в стране.

«И мажоритарщики, и пропорционалисты — это члены тех самых лояльных к власти партий. Самовыдвиженцев, независимых кандидатов у нас нет, а они могли бы навязывать борьбу, выдвигать какие-то интересные идеи, программы, не зависящие от чьей-то воли, и заполнить тот вакуум, который существует в стране из-за слабой партийной системы. Появятся ли самовыдвиженцы в силу указа президента и перехода на смешанную систему? Для меня это пока открытый вопрос, хотя такой политический опыт у Узбекистана есть — в 1990-х могли на депутатское кресло могли претендовать непартийные, независимые кандидаты», — говорит Фарход Толипов.





По мнению политолога, в условиях политической стагнации переход к новой избирательной системе не принесёт ожидаемого результата.

«Нельзя путать вторичные, третичные задачи с первичными. Пока не решим первичные, любые „инновации“ будут малоэффективны. Смена избирательной системы — это следующий этап после совершенствования политической системы, законодательства. Для начала нужно позволить баллотироваться самовыдвиженцам, вернуть этот пункт в Конституцию. Необходимо добиться того, чтобы партии от лояльности перешли к оппозиционности, боролись по-настоящему друг с другом. Сейчас они даже мало чем отличаются друг от друга. Они ничего не говорят о внешней политике, как будто партии не должны ею заниматься. В условиях, когда нет соперничества, не имеет значения, по какой системе избираются депутаты, если все они являются членами тех же самых лояльных партий», — считает эксперт.

Представить, как изменятся отношения между депутатами и избирателями после перехода на смешанную систему, сложно, говорит Фарход Толипов. Проблема заключается в отсутствии серьёзного политического образования у населения и элит.

«Политическое сознание, культура граждан находится на очень низком уровне. Тезис „не вмешивайся в политику“ переходит от старшего, советского поколения к нынешней молодёжи. Люди боятся политики, держат себя на расстоянии, предпочитают соглашаться и часто не знают, за что голосуют. Это называется конформизмом. Такой позицией пользуются в политических кругах: партии, депутаты, элиты. Их можно охарактеризовать как оппортунистов. Это те, кто, находясь в тени власти, преследует свои узко-корыстные интересы. Оппортунисты не бросают вызов властям, чтобы не потерять привилегии, выгоду», — объясняет политолог.

По мнению Фархода Толипова, повлиять на ситуацию можно, повышая политическую грамотность. Пока же, по его словам, наблюдается противоположная тенденция.