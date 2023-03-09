Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами 6 марта предложил перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий. Об этом в ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса 9 марта, сообщил лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Смешанная система, включает в себя пропорциональную и мажоритарную системы. Часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

«Переход на смешанную избирательную систему послужит повышению влияния политических партий. Исходя из этого, мы хотели узнать ваше мнение по определению в статье 92 [нормы] о том, что Законодательная палата формируется по смешанной избирательной системе», — сказал Улугбек Иноятов.

Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам (один из двух комитетов, ответственных за подготовку законопроекта), депутат Жахонгир Ширинов сообщил, что в предлагаемой версии Конституции конкретно не определяется избирательная система, но это не препятствует проведению выборов по смешанной системе.

По его словам, в этой норме есть отсылка «по законодательству», то есть по Избирательному кодексу. «В Избирательном кодексе мы можем указать это — мажоритарная или пропорциональная система. Я полностью поддерживаю ваше предложение», — сказал он.

Спикером Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов предложил рассмотреть это предложение и принять решение по включению или отказу о включению этой нормы.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в марте 2022 года предложил предложил ввести в своей стране смешанную избирательную систему. Предстоящие выборы (19 марта) в парламент и маслихаты как раз будут проходить по такой системе. 70% депутатов Мажилиса будут избираться по пропорциональной системе партийных списков, и 30% — по мажоритарной. На уровне областных маслихатов, и маслихатов городов республиканского значения депутатские корпусы будут формироваться по соотношению 50% на 50%. Районные же маслихаты и вовсе будут избираться полностью по мажоритарной системе.