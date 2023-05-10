В Узбекистане будет введена избирательная система формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей на мажоритарно-пропорциональной (смешанной) основе. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева «О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции» от 8 мая.

В указе отмечается, что таким было предложение палат Олий Мажлиса и политических партий. Документом Законодательной палате рекомендовано в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.

Напомним, перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий в марте предложил сам президент, встречаясь с депутатами. При такой системе часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть — по мажоритарной системе (голосование за кандидата).

Прежние парламентские выборы в Узбекистане проводились по мажоритарной системе, при которой избранными считались кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе.