Соглашение о создании фонда прямых инвестиций на сумму 1 млрд долларов подписали Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты 3 октября в ходе узбекско-эмиратского бизнес-форума в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета Узбекистана по инвестициям.

Делегацию ОАЭ в Узбекистане представляли порядка 40 человек во главе с Ибрахимом Аль-Махмудом, заместителем председателя Торгово-промышленной палаты страны.

По итогам бизнес-форума подписан ряд двухсторонних документов в сферах коммерческого и жилищного строительства, возобновляемой энергетики и инвестиционного сотрудничества.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве по строительству торгового центра и международного отеля в городе Самарканде, между ТПП Узбекистана и Абу-Даби подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Госкоминвестиций и энергетическая компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company PJSC) договорились о сотрудничестве в сфере внедрения возобновляемых источников энергии, строительства ветряной и солнечной электростанций.

Сегодня в Узбекистане работают порядка 100 предприятий с участием капитала ОАЭ в сфере производства текстильной продукции, строительных материалов, плодоовощных консервов, моющих средств, полиграфическая промышленность, оптовой торговли и услуг.