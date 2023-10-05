Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, заместитель главы правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и раис Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Жамшид Ходжаев зачитал приветственное слово президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В нем говорилось: «У нас большие возможности по углублению инвестиционного сотрудничества. Для этого призываем активнее использовать преимущества создаваемых технопарков, а также новые инструменты финансовой поддержки, в частности, недавно учреждённого Фонда развития промышленности Узбекистана».

Денис Мантуров, в свою очередь, зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина: «Важной задачей становится поиск новых, перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путём согласования „дорожных карт“ с конкретными мероприятиями по развитию межрегиональных связей, чётко определяющих сроки их реализации».

На форуме было подписано 3 межрегиональных и 7 коммерческих соглашений в разных отраслях промышленности.

Так, были подписаны планы мероприятий по развитию сотрудничества между хокимиятом Ферганской и Джизакской областей и правительством Башкортостана на 2023−2025 годы, а также между хокимиятом Сурхандарьинской области и правительством Татарстана. Эти документы включают в себя такие аспекты, как развитие совместных проектов, проведение мероприятий и организацию экспортных поставок ряда продукции.

Среди коммерческих соглашений — меморандум между Министерством цифровых технологий Узбекистана и российским маркетплейсом Wildberries о сотрудничестве в сфере интернет-торговли, а также меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкентской области и маркетплейсом о сотрудничестве в строительстве мультимодального логистического центра в Ташкентской области.

Отметим, в ноябре 2022 года сообщалось, что Wildberries намерена построить логистический комплекс для реализации готовой продукции из Узбекистана — текстильной, кожевенной, стройматериалов и электротехники — непосредственно в Ташкенте. Стоимость проекта оценивалась 130 млн долларов.

По итогам прошедшего форума в Wildberries сообщили, что логистический хаб компании будет построен в Ташкентской области. Планируемая площадь — свыше 150 тысяч кв. м. Хокимият Ташкентской области выделит компании Wildberries 29,4 га земель. В строительство логистического объекта онлайн-площадка планирует инвестировать около 140 млн долларов. В сообщении подчёркивается, что этот хаб может стать самым крупным логистическим центром компании за пределами в России и позволит создать свыше 7500 рабочих мест для жителей Узбекистана. Открытие логоцентра планируется в 2025 год.

В ходе форума также был подписан меморандум о взаимопонимании между хокимиятом Ташкента и российской компанией «УК «Группа ГМС» по взаимодействию в области обмена техническим и технологическим опытом по водоснабжению и водоотведению.

Подписано также соглашение между «Ташкентским метрополитеном» и «ТМХ Интернэшнл» о поставке из России вагонов метро.

Кроме того, в рамках форума были подписаны меморандум о развитии прямого сотрудничества в сфере информационных технологий, создании независимой экосистемы, обмене международным опытом, совместной интеграции с международными рынками между узбекистанской «Дирекцией Технологического парка программных продуктов и информационных технологий» и российским технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Подписан также меморандум о взаимопонимании и развитии электронной коммерции, а также совершенствовании механизмов трансграничной торговли и развитии предпринимательства в Узбекистане между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и российским маркетплейсом Ozon, а также комплексная программа действий между узбекско-российским и российско-узбекским деловыми советами по расширению сотрудничества деловых сообществ.

Форум регионов Узбекистана и России проходит в третий раз. В нем приняли участие 3000 участников из всех регионов Узбекистана и 20 регионов России.