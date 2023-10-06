На территории научно-опытной станции декоративного садоводства и лесного хозяйства (дендропарк) при Агентстве лесов в Ташкентском районе обнаружены незаконные строения, которые возводились с 2017 года по настоящее время, и уничтоженные деревья. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Сокращение уровня озеленения территории было выявлено на основе аэрокосмического анализа состояния растительного мира, проведённого совместно Генпрокуратурой, Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Агентством «Узбеккосмос».

К изучению состояния земель и растительного фонда были привлечены эксперты и специалисты с многолетним опытом в сфере растениеводства, в том числе те, кто участвовал в высадке пострадавших деревьев в ранние года деятельности хозяйства.

На территории дендропарка было выявлено множество капитальных построек и хозяйственная деятельность, не связанная с садоводством и лесхозом.

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, незаконные постройки на этой территории возводились с 2017 года вплоть до настоящего времени. Среди них — мебельные цеха, офисы, жилые помещения, теплицы для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Согласно законодательству, земельный фонд такого хозяйства может быть выделен лишь в аренду без права капитального строительства и только в целях реализации проектов в сфере экологии, растениеводства и развития лесного хозяйства и экотуризма.

Из-за халатности, ненадлежащего ухода и безответственного обращения засохли 103 дерева грецкого ореха, ещё 85 многолетних деревьев были вырублены.

«Компетентные органы приступили расследованию случаев порчи и вырубки деревьев, а также законности строений на территории дендропарка. По результатам исследования будет обеспечено принятие законного решения в отношении правонарушителей», — заявили в ведомстве.

Ранее «Газета.uz» писала, что за 9 месяцев 2023 года в Узбекистане выявлено 2427 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников, в том числе 714 деревьев ценных пород.