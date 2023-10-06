Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала известная иранская правозащитница Наргес Мохаммади за ее «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех». Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

«Ее отважная борьба стоила ей огромных личных потерь. В общей сложности режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Она все ещё находится в тюрьме», — говорится в заявлении.

«Наргес Мохаммади — женщина, правозащитница и борец за свободу. Присуждая ей Нобелевскую премию мира в этом году, Нобелевский комитет хочет почтить ее мужественную борьбу за права человека, свободу и демократию в Иране», — подчёркивается в заявлении.

В комитете добавили, что премия мира также присуждается сотням тысяч людей, которые в прошлом году выступили против политики дискриминации и угнетения теократического режима Ирана в отношении женщин.

Наргес Мохаммади — вице-президент Центра правозащитников в Иране, она также выступала за поэтапную отмену смертной казни в стране. В 2021 году иранские власти приговорили ее к 2,5 годам лишения свободы и 80 ударам плетью за «антигосударственную пропаганду». Amnesty International называет ее узницей совести.

В 2022 году Нобелевскую премию мира присудили российскому правозащитному центру «Мемориал, украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому адвокату Алесю Беляцкому.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике,химии и литературе.