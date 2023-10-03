Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2023 год стали Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л’Юилье «за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе». Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

Как отметили в комитет, учёные получили признание за эксперименты, которые «дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри молекул и атомов». Они показали способ создания очень коротких импульсов света для измерения быстрых процессов, во время которых электроны перемещаются и изменяют энергию.

«Теперь мы можем открыть дверь в мир электронов. Аттосекундная физика даёт нам возможность понять механизмы, которыми управляют электроны. Следующим шагом будет их использование», — отметила председатель Нобелевского комитета по физике Ева Оллсон.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Ален Аспе, Джон Клаузер Антон Цайлингер за исследования в области квантовой механики.

Ранее Шведская королевская академия наук объявила Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине. Премию получили учёные Каталин Карико и Дрю Вайссман за открытия в области модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать мРНК-вакцины против COVID-19.