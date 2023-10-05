Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский писатель Юн Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому». Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

«Его огромное творчество, написанное на новонорвежском языке (форма современного литературного норвежского языка — ред.), охватывает самые разные жанры и состоит из множества пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и переводов. Хотя сегодня он является одним из самых популярных драматургов в мире, его проза также становится все более известной», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

В комитете также отметили, что Фоссе пишет романы в стиле, который стал известен как «минимализм Фоссе».

Юну Фоссе 64 года. В 1983 году был опубликован его первый роман «Красное, чёрное», его первая пьеса «И мы никогда не расстанемся» вышла в свет в 1994 году. Его работы отмечены многочисленными международными премиями по литературе.

В 2022 году Нобелевский комитет присудил премию французской писательнице Анни Эрно «за мужество и проницательность, с которыми она раскрывает корни, отчуждённость и коллективные ограничения личной памяти».

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике и химии.