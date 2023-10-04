Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США), Луис Брус (Колумбийский университет, США) и Алексей Екимов (компания Nanocrystals Technology Inc., США). Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции.

Премия присуждена за открытие и синтез квантовых точек — «наночастиц настолько малых, что их размер определяет их свойства», отметили в комитете.

«Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий [квантовые точки] теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также, среди прочего, могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани», — говорится в сообщении.

«Независимо друг от друга Екимову и Брусу удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве», — пояснили в комитете.

Шведские СМИ опубликовали имена лауреатов за несколько часов до официального объявления. Шведская королевская академия наук по ошибке преждевременно разослала пресс-релиз. В академии отметили, что решение о лауреатах ещё не принято, но после закрытого голосования комитет назвал имена тех же ученых.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили учёным из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за развитие методов клик-химии.